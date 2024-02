Dino Crisis, Capcom avrebbe "trasformato" il nuovo capitolo in altro

Dino Crisis è una di quelle serie che Capcom sembra proprio non voler rispolverare.

Differenteente da Resident Evil (che trovate su Amazon), la serie con Regina e i dinosauri sembra essere stata messa da parte.

Vero anche che, nei giorni scorsi, Capcom ha lasciato intendere che potrebbe dedicarsi al ritorno di Dino Crisis, grazie a un nuovo sondaggio rivolto ai giocatori di tutto il mondo.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra proprio che la Casa di Mega Man stesse davvero lavorando a un nuovo capitolo, per poi però trasformarlo "in corsa" in un altro gioco, ossia Exoprimal.

Stando a quanto suggerito dal sempre bene informato Jeff Grubb, Capcom era tornata a lavorare al suo franchise, per poi fare dietrofront.

Grubb aveva colto l'informazione prima dell'annuncio ufficiale di Exoprimal, un gioco che si basa - appunto - su un'invasione di dinosauri in un'ambientazione palesemente fantascientifica.

Non è chiaro se i lavori su un nuovo Dino Crisis siano stati "deviati" proprio verso Exoprimal, ma è quello che Grubb sostiene. Resta in ogni caso aperta la possibilità che Capcom possa davvero essere al lavoro sul ritorno della serie, non ancora ufficializzato.

Per consolarvi, nel caso quelli di Exoprimal non fossero i mostri preistorici che speravate di vedere, qualcuno ha riproposto la saga horror coi dinosauri di Capcom in Unreal Engine 5, e il risultato non è male per niente.

Ad ogni modo, nella nostra recensione di Exoprimal, vi abbiamo spiegato che «nonostante i dinosauri siano una buona variazione sul tema 'sparatutto a squadre', e nonostante il gioco sia a tutti gli effetti divertente per le prime partite, Exoprimal presenta davvero pochi contenuti per giustificare il prezzo pieno, ma soprattutto manca la volontà di dire qualcosa di davvero nuovo in un genere molto affollato.»

Infine, tempo fa tra i fan è nato un sondaggio che chiedeva quale titolo classico Capcom avrebbe dovuto rifare da zero. Dino Crisis ha vinto ai voti, seguito a ruota da Resident Evil Code: Veronica X.