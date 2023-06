Diablo 4, nuova patch disponibile da ora: ecco cosa cambia

Blizzard ha appena rilasciato nelle scorse un hotfix tempestivo di Diablo 4, destinato a tutte le versioni di gioco disponibili sul mercato e che mira a ottimizzare maggiormente l'avventura.

L'ultimo capitolo della saga ha già conquistato nuovi e vecchi fan (potete recuperarlo su Amazon), ma gli sviluppatori continuano a seguire con attenzione i feedback degli utenti, dimostrando di essere pronti ad aggiornare l'esperienza tutte le volte che viene ritenuto necessario.

Advertisement

Il team ha anche anticipato che le prossime patch miglioreranno ulteriormente la grafica, ma non è ancora arrivato il momento di vedere in azione queste aggiunte: come segnalato da MP1st, l'ultima patch si preoccupa infatti di risolvere principalmente diversi bug, insieme ad alcune piccole modifiche di bilanciamento.

In particolar modo, sono stati ritoccati i boss dei World Tier 3 e 4: non solo è stato aumentato il loro level range, ma adesso il Pinnacle Boss di livello 100 è in grado di infliggere più danni. Tuttavia, adesso sarà anche più facile da sconfiggere, dato che la sua vita totale è stata ridotta.

È stato fixato anche un exploit che permetteva di guadagnare esperienza all'infinito: i Fly Hosts dalle Trembling Masses non saranno più in grado di generare costantemente punti XP per le vostre classi.

Sono state poi implementate alcune ulteriori piccole modifiche di bilanciamento e svariati bugfix, che dovrebbero risolvere anche alcuni problemi legati all'accesso ai server: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo al changelog ufficiale di Blizzard.

Le disconnessioni improvvise dai server possono infatti rivelarsi davvero problematiche, soprattutto con una partita in modalità hardcore: il primo utente a raggiungere il livello 100 è stato infatti costretto a rinunciare al suo personaggio, senza che avesse alcuna colpa.

Ad ogni modo, nonostante qualche piccolo problema legato alle connessioni, Blizzard può sicuramente dirsi entusiasta del successo ottenuto: Diablo 4 ha infatti ottenuto un record molto importante per il team di sviluppo.