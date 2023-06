Diablo 4 da record assoluto: è il titolo Blizzard che ha venduto più velocemente

Diablo 4 è stato un grande ritorno per Blizzard, c'erano aspettative alte e si è presentato bene fin da subito, ma dopo il primo weekend arrivano informazioni esaltanti per la casa di Irvine.

Il quarto capitolo della storica saga (che trovate su Amazon in tutte le versioni) si è portato già di suo un bel carico di aspettative, anche per il periodo in cui si trova Blizzard rappresenta una responsabilità.

Da un lato Overwatch 2 è stato azzoppato di una delle modalità più attese, decretando con tutta probabilità la fine dell'hero shooter.

E dall'altro le vicende che la legano a Xbox e Activision, con la maxi acquisizione dei record che continua la sua corsa in una storia che ormai è quasi mozzafiato.

In questo contesto Diablo 4 è già un videogioco da record per Blizzard.

Lo riporta l'azienda tramite Businesswire, svelando i dettagli delle performance sorprendenti: Diablo 4 è il gioco che ha venduto più velocemente di Blizzard.

Nei quattro giorni dall'inizio dell'accesso anticipato iniziati il 1° giurno, il titolo è stato giocato per 93 milioni di ore, o più di 10.000 anni, l'equivalente di "24 ore al giorno dall'inizio della civiltà umana".

«Questo è un momento che è il team di Diablo IV ha costruito in anni di lavoro», ha dichiarato Rod Fergusson, general manager di Diablo, che approfondisce: «Da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2019, il supporto di milioni di giocatori in tutto il mondo ci ha spinto verso questa versione della nostra oscura visione di Sanctuary. Ave Lilith, Beata Madre.»

Insomma, anche se alcuni fan hanno già trovato una lamentela per il titolo, sembra proprio che Diablo 4 è un titolo che è qui per rimanere.

Con buona pace degli altri diablolike che, pur sembrando molto interessanti, non possono certo competere per ora.