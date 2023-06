Diablo 4, le nuove patch miglioreranno ancora la grafica

I giocatori si sono già addentrati negli inferi per mettersi alla prova con le sfide di Diablo 4: Blizzard intende continuare a supportare ancora a lungo l'avventura, con tanti nuovi aggiornamenti importanti.

Il quarto capitolo della saga (lo trovate su Amazon) ha infatti impressionato gli utenti per il suo gameplay divertente, offrendo allo stesso tempo un comparto tecnico di tutto rispetto.

Tutti elementi che hanno portato a un debutto con il botto: Diablo 4 è infatti il videogioco Blizzard che è riuscito a vendere più copie velocemente nella sua storia.

Se il precedente aggiornamento si è concentrato prevalentemente sul bilanciamento delle classi, le prossime patch miglioreranno ulteriormente le feature di gioco, tra cui ci sarà ampia spazio anche per la grafica.

Come riportato da GamesRadar+, l'ultimo post sul blog ufficiale di Blizzard pone infatti l'accento sul comparto tecnico di Diablo 4, promettendo novità imminenti per il prossimo futuro:

«Dopo il lancio, il team continuerà a introdurre nuove feature [grafiche], oltre a migliorare e ottimizzare quelle già esistenti».

Il post in questione approfondiva diversi aspetti tecnici della componente grafica, come risoluzione, shading e HDR: di conseguenza, sarà possibile aspettarsi ulteriori sottigliezze per poter migliorare ulteriormente l'avventura.

Difficile dunque aspettarsi miglioramenti alla performance — come frame rate migliorati per le versioni PS4 e Xbox One — ma, considerando che Blizzard non è effettivamente entrata nei dettagli sulle novità, resta comunque possibile incrociare le dita per buone notizie anche su versioni old-gen.

Continueremo a seguire gli sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sulle novità grafiche in arrivo.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che Diablo 4 è «graficamente ed esteticamente sontuoso, dotato di un'atmosfera che si taglia con il coltello e di un open world che riesce davvero a restituire quella sensazione di oscuro degrado e raccapriccio che pervade ogni angolo del mondo». Ogni ulteriore miglioramento dal punto di vista grafico non può dunque che interessarci particolarmente.