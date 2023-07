Diablo 4, la caccia all'ultimo oggetto raro si è conclusa

Diablo 4 non è solo massacro indiscriminato di orde di demoni, ma anche (e soprattutto?) la caccia agli oggetti più rari per rendere il proprio personaggio il più fenomenale possibile.

Il ritorno della leggendaria saga di Blizzard, che trovate ovviamente anche per PS5 su Amazon, è stato per fortuna il successo che tutti speravano.

Al contrario del disastro di Diablo Immortal, per esempio, che ormai è nell'oblio. Nonostante le vendite iniziali del titolo mobile, Diablo 4 ha generato più incassi di Immortal in un anno intero.

Vendite, e relativi incassi, che ci dimostrano per altro ancora una volta che le copie fisiche saranno un lontano ricordo più presto che mai.

Nelle ultime settimane i giocatori hanno preso d'assalto Diablo 4 in un modo o nell'altro e, a forza di massacrare creature infernali, hanno trovato anche l'ultimo oggetto raro.

Come riporta Polygon, infatti, la caccia è ufficialmente finita negli ultimi giorni.

Sono stati confermati due drop di Melted Heart of Selig, un potente amuleto nonché l'ultimo dei sei oggetti unici ultra rari di Diablo 4.

Il Melted Heart of Selig è un amuleto per tutti i personaggi che offre un grande aumento di resistenza, statistiche, danni, risorse massime e generazione di risorse, con una svolta leggermente strana: equipaggiarlo consuma risorse ovvero il mana, l'energia o qualsiasi altra cosa usi il personaggio per utilizzare le abilità.

L'esistenza di questi sei sfuggenti oggetti era stata recentemente confermata dal lead class designer Adam Jackson. Tra questi oggetti ci sono due spade, due elmi, un anello e l'amuleto in questione.

Nelle ultime settimane i giocatori hanno monitorato l'ottenimento degli oggetti rari all'interno della community, dando un senso all'informazione iniziale di Adam Jackson. L'equipaggiamento in questione è molto raro perché può essere droppato solo dai nemici oltre il livello 85, sempre a 820 di potenza e può essere trovato ovunque si trovi un normale oggetto.

Questo se non altro ha distolto i giocatori dal fare ricerche di cose che non esistono, come capitava tempo fa.

Parlando di imprese, invece, c'è chi è riuscito a sconfiggere un boss in addirittura 15 secondi.