C'è chi ha battuto un boss di Diablo 4 in 15 secondi

Diablo 4 è uscito diverse settimane fa, ma a quanto pare ci sono giocatori che continuano a portare a termine imprese davvero epiche.

Il sequel di Diablo 3 (trovate la Eternal Collection su Amazon) ha infatti avuto da subito un numero di giocatori sorprendente.

Il lancio del gioco si è rivelato infatti essere un successo per Blizzard, la quale ha portato a nuova vita uno dei suoi franchise più forti in assoluto.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un gruppo di giocatori di Diablo 4 ha decimato un World Boss in 15 secondi netti.

Nella frenesia assoluta, un gruppo di utenti è riuscito a mettere a tacere il World Boss di Wandering Death, Death Given Life in soli quindici secondi.

La clip che trovate poco sopra è così breve e così ricca di azione che è difficile capire chi sta infliggendo i danni e a chi (anche se alla fine sono i giocatori a trionfare).

Tuttavia, i commentatori di Reddit pensano di aver capito chi è che ha giocato un ruolo fondamentale nello scontro: il Negromante alla destra del World Boss è apparentemente il nostro uomo, e sembra anche che stia usando una build davvero interessante.

Insomma, al netto del risultato, gli altri giocatori dovrebbero ringraziare quell'eroe per aver messo KO il boss in così poco tempo.

Restando in tema, giorni fa un giocatore di Diablo 4 ha raggiunto il livello 100 in modalità Hardcore a pochi giorni dall'uscita, per poi perdere tutto.

Ma non solo: il direttore generale Rod Fergusson ha confermato che Blizzard sta già lavorando non a una, bensì a due espansioni per Diablo 4.

Infine, poche ore fa è stata rilasciata una nuova e importante patch per il gioco, la quale risolve un bel po' di problemi e grattacapi segnalati dai giocatori in queste settimane.