Diablo 4 gratis per un periodo limitato: ecco i dettagli

Blizzard ha deciso di darvi qualcosa con cui riempire i vuoti durante le festività natalizie, perché Diablo 4 sarà completamente gratuito fino al 3 gennaio 2025.

Come riporta PC Gamer, da ora fino al 3 gennaio, potrete giocare gratuitamente a Diablo 4 su PC tramite Battle.net, oltre a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Probabilmente per andare a contrastare il successo di Path of Exile 2, l'anti-Diablo che è partito con il proverbiale botto, Blizzard ha deciso di puntare sulla parolina magica più amata dai giocatori: gratis.

Durante questo periodo di prova, avrete anche la possibilità di giocare come Spiritborn, la nuova classe introdotta nell'ultima espansione del gioco.

La classe che ha fatto il suo esordio in Vessel of Hatred era accessibile solo ai possessori dell'espansione, ovviamente, ma adesso potrete usarla anche con un nuovo account e una nuova avventura in questa versione gratis di prova.

L'espansione, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, «è un DLC che riesce a fare ciò che molti contenuti aggiuntivi faticano a fare: espandere l'esperienza base senza snaturarla. La narrazione è cupa e coinvolgente, mentre il gameplay (grazie anche alla presenza della nuova classe Spiritista) si arricchisce di meccaniche intelligenti e sfide che non cadono mai nel banale.»

E se dal 4 gennaio 2025 vorrete continuare la vostra avventura su Diablo 4 potrete comunque farlo gratis, con il catalogo di Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) in cui è inserito il titolo Blizzard.