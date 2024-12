Path of Exile 2 è già un trionfo: terzo miglior lancio del 2024

Proprio quando il 2024 sembrava aver ormai sparato tutte le sue "cartucce" in ambito videoludico, è arrivata un'altra grandissima sorpresa che è già entrata nel podio dei migliori debutti di quest'anno.

Da poche ore è infatti ufficialmente disponibile la versione in accesso anticipato di Path of Exile 2, nuovo attesissimo action RPG ambientato diversi anni dopo il primo capitolo di successo.

Grinding Gear Games ha deciso di rilasciare il titolo temporaneamente solo a pagamento durante la fase Early Access, che dovrebbe durare all'incirca 6 mesi, ma non appena il titolo sarà effettivamente pronto per il lancio sarà disponibile in formato free-to-play senza costi aggiuntivi.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro provato, Path of Exile 2 già allo stato attuale «è un titolo ricco di fascino e carisma, che vuole abbracciare un senso di imponenza in ogni lato della sua esperienza», anche se purtroppo mancano diversi approfondimenti per soddisfare gli utenti hardcore.

In ogni caso, questo limite non sembra aver rappresentato affatto un problema per il successo del titolo: sebbene sia già stato annunciato che diventerà free-to-play, Path of Exile 2 è già diventato il terzo miglior debutto su Steam del 2024.

Come segnalato da Forbes, l'action RPG ha già raggiunto un picco di 539,149 giocatori attivi contemporaneamente: se escludiamo il fenomeno Banana — che, francamente, ci rifiutiamo di considerare un gioco — le uniche produzioni del 2024 che hanno avuto maggior successo sono state Black Myth Wukong e Palworld.

Un risultato che arriva, tra l'altro, a poche ore di distanza dallo straordinario debutto di Marvel Rivals, superandone notevolmente gli utenti attivi pur non essendo ancora disponibile in formato gratuito.

Anche i numeri su Twitch testimoniano la nascita di un nuovo potenziale fenomeno, dato che la categoria dedicata al gioco ha raggiunto 1.1 milioni di spettatori prima ancora della pubblicazione effettiva di Path of Exile 2.

Come per tutti i giochi in accesso anticipato, gli sviluppatori dovranno ovviamente mettere a punto diversi dettagli e sfruttare a proprio vantaggio i feedback della community, prima che il titolo possa davvero definirsi completo.

Ma le reazioni positive degli utenti e il grande successo a livello di numero di giocatori complessivi testimoniano che, se dovesse riuscire a svolgere bene i suoi "compiti a casa", Path of Exile 2 diventerà un rivale particolarmente agguerrito nel mercato dei giochi gratuiti e degli action RPG in generale.

Monitoreremo come sempre gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati: