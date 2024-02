Diablo 4 è in arrivo gratis su Game Pass, ma c'è una brutta notizia

Dopo la difficoltosa e costosa acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft è attualmente al lavoro per portare quanti più giochi possibili del gruppo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Diablo 4 sarà il primo nome di spessore, con l'uscita prevista per il prossimo mese: una notizia eccellente per i fan che non vedevano l'ora di provare questo grande action RPG grazie al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Tuttavia, in queste ore è emersa una notizia che potrebbe non fare felici molti utenti: per consentire il via libera all'affare, la casa di Redmond ha dovuto cedere i diritti per l'utilizzo via streaming dei videogiochi di casa Activision Blizzard a Ubisoft.

Sebbene l'accordo fosse stato stretto semplicemente per accontentare la CMA del Regno Unito, il giornalista Jez Corden ha fatto sapere che attualmente sembra che la decisione sia valida in tutto il mondo. In altre parole, al momento Diablo 4 non sarà giocabile via streaming per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Secondo quanto riportato da Jez Corden, Microsoft sarebbe attualmente al lavoro con Ubisoft per trovare un accordo che consenta di usufruire di Diablo 4 in streaming anche per gli utenti iscritti al servizio di Xbox, che possa essere valido anche per tutti i giochi futuri di Activision Blizzard.

Se l'indiscrezione fosse confermata, saremmo di fronte a una situazione decisamente paradossale: Diablo 4 potrebbe sì essere giocato gratis su Xbox e PC tramite Game Pass, ma per giocarci in streaming sarebbe necessario essere iscritti al servizio di casa Ubisoft.

Una conseguenza forse inevitabile del dover accontentare il Regno Unito sulla questione di un presunto monopolio dei videogiochi in streaming, ma che inevitabilmente potrebbe creare non pochi disagi agli utenti: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, Phil Spencer ha comunque chiarito che nel 2024 dovremmo avere finalmente la possibilità di giocare tutti i nostri giochi acquistati in streaming: una "scappatoia" per utilizzare anche lo stesso Diablo 4 via cloud, ma che ne richiederebbe ovviamente l'acquisto.