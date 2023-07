Vi siete stancati di Diablo IV? A Blizzard non dispiace, anzi

Diablo IV è il gioco time consuming per eccellenza, ma con il prossimo aggiornamento la volontà di Blizzard è quella di farvi prendere un po' di fiato senza che vi sentiate in colpa.

Il ritorno della saga con il quarto capitolo (lo trovate su Amazon) ha segnato anche il ritorno di quel gameplay loop così amato dai fan.

Nel quale è compresa ovviamente anche la caccia all'equipaggiamento più raro, che qualcuno ha concluso una volta per tutte alcuni giorni fa.

E mentre nella follia generale da Diablo IV c'è chi è riuscito anche a sconfiggere un boss in 15 secondi, ora è tempo di riprendere un po' di tranquillità.

Blizzard ha presentato di recente il primo aggiornamento massiccio del gioco, in cui ci sono chiaramente tante novità.

Oltre all'arrivo della prima stagione ufficiale, di cui vi abbiamo parlato, il team di sviluppo ha spiegato qual è stata la mentalità che li ha portati a sviluppare questo update.

Se volete «fare una pausa e giocare a qualcos'altro per un po' va bene», come ha spiegato Blizzard (tramite Kotaku), che specifica dalle parole del director Joseph Piepiora:

«La cosa più importante per noi nelle stagioni è che quando giochi a Diablo IV ti stai divertendo e quando hai raggiunto tutti gli obiettivi e hai fatto tutte le cose che ritieni siano davvero, davvero importanti e vuoi fare una pausa per giocare a qualcos'altro per un po', va bene, noi facciamo la stessa cosa.»