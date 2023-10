Diablo 4 arriva finalmente su Steam, ecco la data di uscita

Blizzard aveva annunciato l'arrivo dei suoi titoli su Steam e, dopo Overwatch 2, ora è il turno di Diablo 4 di fare il suo esordio sulla piattaforma di Valve.

«Sebbene Battle.net rimanga una priorità per noi ora e in futuro», dichiarò Blizzard in quell'occasione: «abbiamo sentito che i giocatori desiderano la scelta di Steam per una selezione dei nostri giochi, a partire da Overwatch 2 il 10 agosto. Siamo felici di lavorare con Valve affinché ciò accada.»

Dopo l'arrivo anche su console (trovate la versione ), Diablo 4 ha decisamente bisogno di una nuova sferzata e proprio l'arrivo su Steam potrebbe darla.

I numeri del gioco sono in caduta libera ormai da un po' mentre Blizzard sta lavorando attivamente per migliorare il titolo.

Le novità arriveranno anche su Steam dal 17 ottobre, quando Diablo 4 sarà lanciato sulla piattaforma digitale di Valve. La pagina Steam è già online e, se volete, potete anche procedere ad inserirlo nella vostra wishlist.

Coloro che desiderano giocare su Steam dovranno prima acquistare il gioco su quella piattaforma, quindi connettere Diablo 4 a un account Battle.net (come richiesto per tutte le piattaforme). Ciò consente il gioco multipiattaforma e altro ancora. I giocatori che utilizzano Steam avranno accesso a funzionalità specifiche di quella piattaforma, come gli obiettivi di Steam, l'elenco dei loro amici di Steam e l'opzione per invitare tali amici a giocare nel gioco.

I requisiti minimi per giocare a Diablo IV su PC da Steam possono essere visualizzati di seguito:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel® Core™ i5-2500K o AMD™ FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 660 o Intel® Arc™ A380 o AMD Radeon™ R9 280 – Sistema compatibile con DirectX® 12

DirectX: versione 12

Rete: connessione Internet a banda larga

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: *Risoluzione nativa 1080p/risoluzione rendering 720p, impostazioni grafiche basse, 30 fps, SSD richiesto

Sono inoltre disponibili i requisiti consigliati per giocare a Diablo IV su PC da Steam:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel® Core™ i5-4670K o AMD Ryzen™ 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 970 o AMD Radeon™ RX 470 – Sistema compatibile con DirectX® 12

DirectX: versione 12

Rete: connessione Internet a banda larga

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: *Risoluzione 1080p, impostazioni grafiche medie, 60 fps, SSD richiesto

Nel frattempo vedremo se Elon Musk continuerà nella sua impresa di utilizzare Diablo 4 per trasformare X nel nuovo Twitch: finora non è andata benissimo.