Elon Musk vuole trasformare X in Twitch, grazie a Diablo 4

Le incursioni videoludiche di Elon Musk sono ormai note e, nell'ultimo tentativo di fare non si sa bene cosa, il proprietario di X si è ritrovato a fare un live streaming videoludico.

L'imprenditore è fan di Diablo 4 (lo trovate su Amazon) a quanto pare, visto che ha scelto proprio il titolo di Blizzard per fare il suo esperimento.

Advertisement

Non è affatto la prima volta che Elon Musk si prodiga in rocamboleschi interventi nel mondo dei videogiochi, come era già accaduto in passato per Steam e Tesla.

Oppure quando cercò di vantarsi della sua build di Elden Ring inutilmente, solo per essere preso a brutte parole dai videogiocatori.

Per non parlare di quando assunse l'hacker di di PS3 per avere un supporto tecnico per l'allora Twitter.

Come riporta PC Gamer, Musk ha improvvisato uno streaming di Diablo 4 su X, con tanto di pseudonimo.

Con alcuni piccoli incidenti di percorso, alla fine ce l'ha più o meno fatta:

Negli ultimi due giorni Elon Musk ha fatto una serie di tentativi, in quello che è un evidente percorso per rendere X anche una piattaforma videoludica.

Il primo streaming è stato avviato domenica scorsa su un account secondario chiamato cyb3rgam3r420, e consisteva in Musk che gestiva un dungeon da incubo di livello 69 con il suo personaggio di livello 100. Niente di entusiasmente ovviamente, ma se non altro ha funzionato.

Staremo a vedere tra quanto Elon Musk si annoierà di questa nuova idea, nella speranza che possa seguire invece i nostri consigli per il suo scontro con Zuckerberg annunciato tempo fa.

Chissà che questa iniziativa non possa aiutare anche Diablo 4, in qualche modo. Il titolo di Blizzard è infatti in un momento molto cupo con i numeri in caduta libera, e avrebbe bisogno davvero di una bella spinta.