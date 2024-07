Devolver ha svelato un gioco stilosissimo sul kung-fu

Se siete amanti del kung-fu e volete con tutti voi stessi un gioco dedicato a questa rispettata disciplina, Devolver Digital ha presentato Forestrike, quello che definisce come un picchiaduro tattico di kung-fu.

Il gioco è sviluppato da Skeleton Crew, team già autore di Olija, e vedrà i giocatori vestire i panni di Yu, un artista marziale dotato del potere della Preveggenza.

Ovviamente, le sue capacità divinatorie hanno implicazioni sul gameplay: questa abilità permetterà di visualizzare mentalmente le battaglie in anticipo, trovando la sequenza vincente prima di metterla in atto nella realtà.

Come scritto dagli sviluppatori nella pagina ufficiale su Steam:

«Forestrike è un gioco di combattimento strategico che mischia kung fu e fantasia. Usa la preveggenza per osservare gli scontri futuri e testare la tua strategia. Poi, attuala nella realtà, dove però se muori ricominci da capo».

Il gameplay si basa infatti su una struttura roguelike, offrendo incontri unici ad ogni partita, con i giocatori che dovranno prevedere in anticipo per avere successo. Sarà interessante vedere se la sfida proverà a essere simile a quella di Sifu, che ricorderete essere diventato un particolare fenomeno proprio per il suo livello di difficoltà (almeno al lancio).

«Yu troverà molti nemici sul suo cammino verso la capitale, e sarà sempre in inferiorità numerica. Tuttavia, ha un'arma segreta: la preveggenza, una tecnica di meditazione che gli permette di rivivere più volte gli scontri futuri fino a trovare la sequenza di movimenti necessari per ribaltare le sorti della battaglia» ci spiega la descrizione ufficiale.

«Una volta pronto, il nostro eroe dovrà combattere nella realtà, dove una sconfitta significa dover ricominciare tutto da capo, mentre i progressi sono permanenti. Vincere non significa sempre uscire illeso da ogni incontro, ma man mano che il viaggio prosegue, Yu diventerà sempre più forte».

Il mondo di gioco è realizzato in pixel art, mentre i personaggi e le loro animazioni sono stati realizzati a mano.

Forestrike è stato presentato anche con un trailer, che potete trovare nel corpo di questo articolo.