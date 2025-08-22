Il mondo degli anime ispirati ai videogiochi si prepara a vivere un nuovo capitolo epico con il ritorno di una delle saghe più amate dai fan dell'azione sovrannaturale: Netflix ha finalmente svelato il primo trailer della seconda stagione di Devil May Cry, confermando che la serie animata continuerà a esplorare l'universo oscuro e adrenalinico del celebre franchise videoludico.

Il breve ma intenso filmato promette di portare la narrativa su livelli completamente nuovi, con una produzione che sembra aver fatto tesoro del successo ottenuto dalla prima stagione.

Come segnalato da GamesRadar+, le immagini del trailer rivelano immediatamente quale sarà il fulcro narrativo della nuova stagione: l'esplosivo confronto tra Dante e suo fratello gemello Vergil.

Il protagonista viene mostrato mentre impugna la sua iconica spada e carica le armi, preparandosi a quello che si preannuncia come uno scontro epocale: di seguito potete scoprire il trailer ufficiale in lingua italiana.

La rivelazione che Vergil sia ancora vivo rappresenta una svolta cruciale per la trama, collegandosi alle vicende della celebre serie videoludica (trovate il quinto capitolo su Amazon, a proposito).

Il ritorno del fratello gemello promette di scavare nelle dinamiche familiari complesse che hanno sempre caratterizzato la saga, portando sullo schermo quella rivalità fraterna che ha reso celebre il franchise videoludico in tutto il mondo.

Le promesse di Shankar per la nuova stagione sono particolarmente ambiziose: rispondendo a un fan su Twitter, il creatore ha spiegato che «la stagione 2 è uno show moooolto diverso», enfatizzando come Dante si evolverà significativamente rispetto alla prima stagione.

Nonostante l'entusiasmo generato dal trailer, i fan dovranno pazientare ancora un po': Devil May Cry Stagione 2 arriverà su Netflix solo nel corso del 2026, senza alcun dettaglio più specifico.

Questa tempistica permetterà al team di produzione di dedicare il tempo necessario per realizzare un prodotto all'altezza delle aspettative, considerando il successo ottenuto dalla prima stagione e la crescente popolarità degli adattamenti anime di proprietà videoludiche sulla piattaforma streaming.

Restando in tema di adattamenti animati, Netflix continua a puntare fortissimo sui videogiochi: proprio nelle scorse ore è stata svelata infatti anche la data d'uscita dell'anime di Splinter Cell.