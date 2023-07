Devil May Cry, il nuovo episodio è disponibile gratis da ora

In attesa di scoprire come proseguirà la saga dopo il finale del quinto capitolo, Capcom e NebulaJoy hanno appena annunciato di aver reso disponibile l'open beta di Devil May Cry: Peak of Combat, nuovo episodio spin-off per i dispositivi mobile.

L'intento è quello di proporre lo stesso gameplay spettacolare ammirato nella serie principale (trovate Devil May Cry 5 Special Edition su Amazon) anche in formato free-to-play, facendo così conoscere la saga anche a un pubblico più ampio.

Gli sviluppatori hanno infatti promesso di aver mantenuto il tipico gameplay hack-and-slash, pur aggiungendo alcuni elementi platform e di dungeon crawling al mix.

Come già anticipato qualche settimana fa, l'open beta è dunque disponibile gratuitamente da oggi 6 luglio, ma nel momento in cui scriviamo l'articolo pare che sia stata resa disponibile solo su dispositivi Android.

È plausibile che per i dispositivi iOS la prova sarà sbloccata solo più avanti: nel frattempo, se siete in possesso di uno smartphone Android e siete curiosi di provarlo, potete scaricare e accedere a Devil May Cry: Peak of Combat al seguente indirizzo.

Trattandosi di una semplice open beta, gli sviluppatori hanno anche chiesto ai fan di non esitare a contattarli per segnalare ogni eventuale bug riscontrato, oltre all'invio di feedback in vista del lancio definitivo.

L'accesso alla beta è stato infatti attualmente limitato solo ad alcune regioni, tra le quali fortunatamente è inclusa l'Italia: potete dunque iniziare a divertirvi senza alcun costo aggiuntivo da questo momento.

Ricordiamo che in seguito all'annuncio ufficiale era stato anche confermato il ritorno dei protagonisti più iconici della serie, con Dante, Vergil, Lady e Nero in prima linea.

In attesa di scoprire quando potremo invece scoprire un nuovo capitolo su console, Capcom continua a essere al lavoro non solo su nuove uscite, ma anche con aggiornamenti delle sue produzioni più apprezzate: proprio poche ore fa è stato infatti svelato il primo trailer ufficiale di Rashid, nuovo lottatore in arrivo su Street Fighter 6.