Nintendo sta facendo passi importanti verso la realizzazione del tanto atteso film live-action dedicato a The Legend of Zelda, una delle saghe più amate e iconiche del mondo videoludico.

Dopo l'annuncio ufficiale, emergono ora nuovi dettagli riguardanti il casting che sembrano delineare la direzione artistica e narrativa del progetto ispirato al big Nintendo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nintendo sarebbe alla ricerca di attori tra i 16 e i 23 anni per interpretare i ruoli principali di Link e Zelda.

Questa scelta di fascia d’età è piuttosto significativa, poiché escluderebbe dalla corsa all’iconico ruolo l’attrice Hunter Schafer, molto apprezzata dai fan e aspirante alla parte, che ha 26 anni.

Schafer stessa aveva mostrato entusiasmo per il progetto, dichiarando che sarebbe stato davvero bello poter interpretare Zelda, ma ora sembra che il casting voglia puntare su interpreti più giovani, probabilmente per mantenere una coerenza con l’età dei personaggi in alcune delle storie più recenti della saga.

Il casting, secondo le fonti raccolte da ZeldaUniverse e rivelate da un insider noto per i suoi scoop su produzioni Marvel, ossia DanielRPK, è in pieno svolgimento e dovrebbe chiudersi entro la fine di agosto.

Le riprese sono invece previste per novembre 2025, con l’obiettivo di completare la produzione entro la primavera del 2026. Questo calendario lascia intendere un ritmo serrato e un grande impegno da parte dei team coinvolti per rispettare la data di uscita fissata per il 7 maggio 2027.

Non è ancora chiaro quale arco narrativo la pellicola deciderà di adattare, ma l’età richiesta per Link e Zelda fa pensare che il film potrebbe ispirarsi a un capitolo della saga in cui i protagonisti sono giovani adulti.

Questo escluderebbe dunque le storie ambientate durante l’infanzia di Link, come nel caso del primo gioco o di The Wind Waker, dove Link ha circa 12 anni. La scelta più probabile potrebbe cadere su Breath of the Wild, un titolo che ha avuto un enorme successo mondiale ancora oggi e che presenta una Zelda adolescente, con flashback intorno al suo diciassettesimo compleanno.

Il film sarà prodotto dallo stesso Shigeru Miyamoto, che partecipa attivamente come produttore, mentre la co-finanziamento è affidato a Nintendo e Sony Pictures Entertainment.

In conclusione, il progetto del film di The Legend of Zelda si fa sempre più concreto e dettagliato, con scelte precise che mirano a rispettare l’essenza dei personaggi e a rendere giustizia alla storica serie Nintendo. Resta ora da vedere chi saranno gli attori scelti e come verrà raccontata la mitica terra di Hyrule in questa nuova, ambiziosa avventura per il grande schermo.