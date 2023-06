Devil May Cry, presto potrete provare gratis il "nuovo" capitolo

Devil May Cry Peak of Combat è il nome del nuovo capitolo della saga action di Capcom, un episodio atteso però solo su piattaforma mobile.

Dopo l'ottimo quinto capitolo, che ha portato la saga anche su current-gen (lo trovate su Amazon), Capcom ha deciso di guardare altrove.

Devil May Cry Peak of Combat è il prossimo ritorno ufficiale del franchise, a patto di essere in possesso di un ottimo smartphone su cui giocarci.

Questo titolo mobile, che aveva fatto parlare di sé qualche tempo fa per poi scomparire dal 2019, presto sarà giocabile gratis grazie a una Open Beta.

Come riportato sul profilo social ufficiale, Peak of Combat avrà una Beta che dovrebbe iniziare il 6 luglio 2023 sia per Android che per iOS.

Questa sarà disponibile in tutto il mondo e i giocatori potranno anche pre-registrare il loro interesse per il gioco sul sito ufficiale.

Devil May Cry Peak of Combat metterà a disposizione anche delle ricompense basate su livelli che dipenderanno dal numero cumulativo di follower che il gioco ha sui suoi account di social media.

Attualmente il livello raggiunto ricompensa i giocatori con 50mila Red Orbs e molte altre ricompense da sbloccare, come pozioni demoniache, gemme e sigilli nascosti.

Cinque fortunati potranno inoltre avere la possibilità di vincere una carta regalo Amazon da 20 dollari mettendo "Mi piace", condividendo e commentando il post ufficiale su Twitter.

Questa versione mobile di DMC è opera di NebulaJoy Games e promette di essere free-to-play. Sarà possibile giocare nei panni di più personaggi tra cui Dante, Lady, Vergil e Nero, sia con modalità singleplayer che multiplayer.

Gli sviluppatori dichiarano di aver mantenuto il gameplay hack-and-slash tipico della saga, con un mix di elementi platform e dungeon crawling.

