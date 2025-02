Destiny 2: The Story So Far 2025 (paga quanto vuoi e aiuta l'organizzazione benefica)

Guardiani, è il momento di rivivere l’epica saga di Destiny 2 o di scoprire i capitoli che vi siete persi! Grazie alla collaborazione con Bungie, torna uno dei bundle più popolari di sempre: Destiny 2: The Story So Far 2025. Oltre a offrire un’esperienza di gioco straordinaria, ogni acquisto contribuirà a sostenere un’importante causa benefica.

Il bundle include la Light & Darkness Saga, con tutti i contenuti aggiuntivi per immergervi nell’universo di Destiny 2 fino al gran finale. Potete scegliere il livello di acquisto che meglio si adatta al vostro viaggio, completare la collezione o iniziare la vostra avventura da zero. Inoltre, il prezzo è incredibilmente flessibile: pagate quanto volete, con un minimo di 4,88€, e accedete a una selezione straordinaria di contenuti.

Se desiderate l’esperienza completa, scegliendo di pagare almeno 29,28€, avrete accesso a un pacchetto con 7 espansioni che include:

Destiny 2: The Final Shape + Annual Pass , con l’espansione finale e tre episodi imperdibili.

, con l’espansione finale e tre episodi imperdibili. Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: The Witch Queen

Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack

Destiny 2: Beyond Light Pack

Destiny 2: Shadowkeep Pack

Destiny 2: Forsaken Pack

Per riscattare i contenuti, vi basterà scaricare la versione gratuita di Destiny 2 su Steam e utilizzare le chiavi per le espansioni incluse nel pacchetto.

Che siate nuovi Guardiani o veterani desiderosi di completare la saga, questa è un’occasione unica per immergervi in uno degli universi più iconici del gaming e fare del bene allo stesso tempo. Non aspettate: l’avventura vi aspetta, Guardiani!