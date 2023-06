Desktop gaming MSI con RTX 3080 Ti con 1300€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 23 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il desktop gaming MSI Trident X, che attualmente potete portarvi a casa a soli 3.499,99€, rispetto agli usuali 4.799,99€ di listino, per un risparmio reale di 1.300€ e uno sconto del 27,08%.

Il desktop gaming MSI MEG Trident X, potente e performante, è equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700K, ben 32 GB di memoria RAM DDR5, un veloce SSD NVMe da 1 TB, un capiente hard disk meccanico da 2 TB e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 12 GB di VRAM. Grazie a queste prestigiose caratteristiche, può gestire facilmente anche i giochi più sofisticati che sfruttano la tecnologia Ray Tracing.

Il design di questo desktop è un omaggio al mondo del gaming, esprimendo la sua natura in ogni centimetro del suo involucro metallico. Nonostante questo, la sua struttura occupa solamente un volume di 10 litri, permettendo così al desktop gaming MSI MEG Trident X di riservare solo una piccola parte del vostro spazio di lavoro, pur garantendo componenti di alta qualità.

La connettività è assicurata da una scheda di rete da 2,5Gb/s e dal software MSI Lan Manager. Queste funzionalità garantiscono una connessione Internet affidabile e rapida, oltre a facilitare il trasferimento di file di grandi dimensioni all'interno della tua rete domestica.

Oltre al desktop gaming MSI MEG Trident X menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.