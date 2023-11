Deep Down, il marchio è stato rinnovato da Capcom (di nuovo)

Era il lontano 2013 e al Tokyo Game Show Capcom mostrava al mondo un promettente titolo fantasy dalle tinte soulslike e previsto su console PlayStation 4: Deep Down.

Il gioco ricordava di primo acchito Dark Souls (lo trovate per console su Amazon), ma da quel momento del titolo non se n'è saputo più nulla.

Ispirato quindi ai titoli From (senza dimenticare anche a un accenno a Dragon’s Dogma, della stessa Capcom, il cui sequel è in arrivo), il gioco si mostrò in forma giocabile al TGS, mentre il giorno di Natale del 2014 è invece stata rilasciata l’ultima serie di screen ufficiali.

Vero anche che neppure Shawn Layden di Sony sapeva ai tempi se e quando il gioco sarebbe uscito. Ricordiamo che il gioco avrebbe dovuto muoversi grazie al motore grafico RE Engine, basandosi su una dinamica di creazione procedurale dei dungeon.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sembra che il marchio "Deep Down" sia stato nuovamente rinnovato da Capcom.

La Casa di Mega Man avrebbe infatti da poco rinnovato il trademark, cosa questa che lascerebbe intendere (o meglio, sperare) che al netto della scomparsa la compagnia non si sia dimenticata del progetto.

Ovviamente, nel caso il publisher e sviluppatore decida di resuscitare il gioco, è probabile che l’uscita riguardi questa generazione di console.

Al momento, tuttavia, si tratta solo di mere e semplici ipotesi, visto che non è la prima volta che il marchio di Deep Down viene rinnovato senza successive novità effetttive. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso vi fosse un incredibile colpo di scena.

