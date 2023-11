Dark Souls si trasforma in un gioco PS1, grazie ai fan

Se siete curiosi di scoprire come sarebbe stato giocare Dark Souls sulla prima console PlayStation, è plausibile immaginare che FromSoftware non sarà mai in grado di esaudire davvero questa richiesta.

Tuttavia, un modder ha deciso di farsi carico di questa sfida, realizzando una mod semplicemente impressionante.

Se possedete la versione PC di Dark Souls Remastered (lo trovate per console su Amazon), da questo momento potete infatti scaricare un'aggiunta estremamente interessante, che ne trasforma totalmente l'estetica per renderlo un titolo PS1.

Come segnalato da Eurogamer.net, la mod in questione è intitolata Pixel Souls: Demastered e trasforma ogni singolo aspetto del gioco: non solo ogni asset, personaggio e nemico diventa molto più "poligonale", ma anche gli effetti sonori sono stati modificati per restituire la sensazione di un gioco nel passato, ovviamente molto meno dettagliati rispetto alla versione "originale".

Il risultato è semplicemente impressionante, soprattutto tenendo in considerazione il lavoro svolto dal modder thegreatgramcracker: potete ammirarlo in azione nel trailer dedicato, che vi riproporremo di seguito.

Il modder ha poi sottolineato di aver lavorato a mano su ogni singolo dettaglio, senza alcun utilizzo di IA: anche tenuto conto di questo, la mod non può che meritare ogni possibile sostegno.

Sfortunatamente, come anticipavamo in apertura, la mod è compatibile soltanto con l'edizione Dark Souls Remastered su PC: significa che se avevate acquistato la Prepare to Die Edition, non potrete trasformarlo in un gioco PS1.

Se siete curiosi di rivivere questa grande avventura in un formato un po' più nostalgico, non possiamo che lasciarvi alla pagina ufficiale su Nexus Mods: seguite accuratamente tutte le istruzioni e divertitevi!

Nel caso vogliate invece vedere un soulslike in salsa next-gen, non possiamo che consigliarvi il "remaster" di Dark Souls 3 di un fan.

Nel frattempo, FromSoftware continua a essere pienamente al lavoro su Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring: lo sviluppo continua a procedere senza intoppi.

Ma il team di sviluppo sta già pensando a tanti nuovi progetti, come reso evidente dalle recenti e numerose offerte di lavoro pubblicate.