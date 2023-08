Debutto bomba per il nuovo gioco gratis su Plus e Game Pass: media del 9.5

Il 2023 è un anno così pieno di videogiochi che non sappiamo più letteralmente dove metterli. Così, all'immenso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e alla sua media voto spaziale hanno fatto seguito opere dal clamore universale come Street Fighter 6 e il GOTY contender Baldur's Gate III. Ma, a quanto pare, non è per niente finita, perché anche Sea of Stars sembra aver fatto decisamente centro.

Il gioco di ruolo a turni sviluppato da Sabotage Studio (The Messenger), che richiama i grandi classici del genere, potrebbe essere l'erede di quella piccola perla che lo scorso anno fu Chained Echoes: in vista dell'uscita di domani, infatti, sono arrivate le prime recensioni, che lo hanno premiato con una valutazione stellare: parliamo di una media voto di 95/100, secondo Opencritic, con la critica fino a qui unanime nel nominarla una delle uscite migliori dell'anno.

A rendere la notizia ancora più appetitosa è il fatto che Sea of Stars sia incluso dal day-one sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Plus Extra: se disponete di questi abbonamenti, insomma, non dovete nemmeno affrontare nessuna spesa extra per giocarci, perché si sbloccherà tra poche ore, permettendovi di affrontare questo tuffo nelle sue atmosfere retro da gioco di ruolo a turni.

Per quanto riguarda noi, posso anticiparvi che la recensione di SpazioGames è in lavorazione e arriverà nei prossimi giorni (il codice è arrivato in redazione da pochissimo), firmata dal nostro deputy editor e veterano Domenico Musicò.

In attesa di chiacchierare con lui del lavoro svolto da Sabotage Studio, ricordate che potete mettere mano voi stessi al gioco, per capire se possa essere – anche per il vostro gusto – la grande sorpresa che non vi aspettavate da questo fittissimo 2023.

Per l'elenco dei giochi di PlayStation Plus Extra, fate riferimento alla nostra guida. Se, invece, cercate i dettagli sui giochi di Xbox Game Pass, potete trovarli qui.