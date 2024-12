Death Stranding 2 salta i The Game Awards 2024: «Mi dispiace»

Archiviati i The Game Awards 2024 è tempo di fare qualche bilancio e, nella frenesia generale, ci siamo accorti che Hideo Kojima non ha parlato di nessuno dei suoi giochi in sviluppo, tra cui Death Stranding 2.

Sapevamo che Kojima sarebbe stato presente all'evento di Geoff Keighley e, come da tradizione, ci aspettavamo che ci sarebbero state delle novità sui suoi progetti. Negli ultimi anni, infatti, Kojima Productions ha lanciato delle bombe come OD e Physint, di cui sono state raccontate solo le aspettative ma non i dettagli concreti.

E neanche ai The Game Awards 2024 c'è stato modo di saperne di più, Death Stranding 2 incluso.

Oltre a premiare Astro Bot (lo trovate su Amazon) con il premio per la migliore game direction, come potete vedere qui sotto, non c'è stato nessun altro intervento da parte di Hideo Kojima.

Questo indubbiamente ha lasciato i fan e gli addetti al settore con la bocca asciutta, e per questo è stato lo stesso Kojima a commentare la cosa dal suo profilo pubblico:

«Questa volta per i TGA, ero un presentatore, quindi non ho fatto annunci. Mi dispiace per questo.»

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da Kojima Productions, e lasciamo lavorare Hideo Kojima a Death Stranding 2 che, a quanto pare, lo sta affaticando al punto di addormentarsi mentre lavora.

Sono tante le cose a cui sta lavorando Kojima, in realtà, perché tra i tanti progetti videoludici c'è anche il film di Death Stranding, di cui sappiamo pochissimo allo stesso modo e non abbiamo avuto nemmeno un primo trailer. Vale comunque la pena di ricordare che Hideo Kojima collaborerà soltanto come supervisore, ma il film di Death Stranding sarà prodotto da A24, alle prese per la prima volta con un adattamento cinematografico.

Tuttavia non è che siano mancati gli annunci ai The Game Awards 2024, anzi: ecco tutti gli annunci e i trailer della serata.