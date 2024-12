Kojima è umano: in Death Stranding 2 si è «addormentato»

Che Hideo Kojima sia un genio dello sviluppo è fuori discussione, ma forse, in un universo alternativo, non avrebbe avuto lo stesso successo come corriere.

A confermarlo è un aneddoto raccontato dallo stesso creatore di Death Stranding 2 (trovate il primo capitolo su Amazon) mentre testava una build del suo attesissimo sequel.

Negli ultimi mesi, Ayako Terashima, assistente personale di Kojima, ha condiviso regolarmente sui social foto del developer intento a giocare.

Tra pose eccentriche con oggetti in bocca e adesivi sul viso, Kojima non ha mai smesso di divertire i suoi fan.

Tuttavia, il 5 dicembre, in una delle sue rare citazioni di un post, ha rivelato che quella sessione di prova non era andata per il meglio (via GamesRadar):

«Mi sono addormentato due volte durante una consegna e ho fatto precipitare il veicolo da una scogliera. Sono a corto di sonno.»

Nonostante la stanchezza, Kojima continua a lavorare instancabilmente su Death Stranding 2, che potrebbe tornare a mostrarsi durante i The Game Awards il 13 dicembre.

Annunciato per la prima volta proprio durante l’evento nel 2022, il gioco ha avuto poche apparizioni pubbliche: un trailer di 10 minuti rilasciato a gennaio e una modalità foto svelata al Tokyo Game Show di settembre.

Con l’uscita fissata per il 2025, l’evento potrebbe essere l’occasione per scoprire una data più precisa o nuovi dettagli sul titolo, che porta il sottotitolo On The Beach.

Questo simpatico episodio ricorda che, nonostante il suo status di icona del settore, Kojima è umano.

E forse è proprio questa sua autenticità, unita a un instancabile spirito creativo, a renderlo così amato dai fan.

Chissà quali altre sorprese riserverà il maestro durante il prossimo anno. Nel frattempo, meglio che resti concentrato… almeno durante le consegne virtuali.

