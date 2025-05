Death Stranding 2, è il turno di fazzoletti promozionali e video "segreti"

Con l'avvicinarsi del lancio di Death Stranding 2: On the Beach, previsto per il 26 giugno su PlayStation 5, la macchina promozionale di Hideo Kojima sta iniziando a ingranare marce sempre più insolite e affascinanti.

Se finora abbiamo assistito a trailer enigmatici e immagini unche, ora è il turno di una trovata pubblicitaria tanto bizzarra quanto perfettamente in linea con la filosofia dell’autore.

In Giappone, alcuni dipendenti di Kojima Productions hanno distribuito confezioni gratuite di fazzoletti promozionali contenenti un QR code nascosto.

Chi scansiona il codice viene indirizzato a un video privato su YouTube caricato sul canale ufficiale dello studio.

Il filmato dura circa 40 secondi e mostra una scena ambientata in una delle nuove zone aride del gioco, con un rifugio aperto in attesa di un corriere.

Non c’è azione, né dialoghi, solo suoni ambientali e paesaggi desolati — un piccolo assaggio di quell’atmosfera sospesa e meditabonda che ha reso il primo Death Stranding (che trovate su Amazon) così divisivo quanto unico.

Si tratta di un contenuto che, pur nella sua brevità, parla direttamente al pubblico più attento e affezionato, quello che ama perdersi nei dettagli.

Ma non è tutto: in occasione dell’uscita è stato anche annunciato un controller DualSense in edizione limitata ispirato alla compagnia fittizia Drawbridge, centrale nella narrativa del sequel.

Il pad presenta una livrea nera elegante con decorazioni personalizzate, e sarà venduto al prezzo di 85 dollari.

Insomma, come sempre Kojima non si limita a sviluppare videogiochi: costruisce esperienze che vivono anche al di fuori dello schermo, nel marketing, nei social, persino nei gadget promozionali.

I fazzoletti con QR code sono un simbolo perfetto del suo approccio: apparentemente assurdi, ma in realtà pensati per stimolare la curiosità e la connessione.

In un’industria spesso prevedibile, Death Stranding 2 promette ancora una volta di essere qualcosa di diverso. E noi lo abbiamo provato.

Infine, vi siete mai chiesti quante persone hanno lavorato a Death Stranding 2? Abbiamo una risposta.