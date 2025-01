Death Stranding 2 è ancora in fase di "costruzione"

Death Stranding 2 è senz'altro uno dei videogiochi più attesi del 2025, e Hideo Kojima ci tiene a farci sapere che lo sta ancora "costruendo".

Il sequel di Death Stranding (lo trovate su Amazon) è uno dei più attesi ma anche uno dei più misteriosi, e al di fuori dei pochi trailer emersi non si granché su quello che sarà il sequel di uno dei giochi più controversi degli ultimi tempi.

Hideo Kojima ha condiviso uno dei suoi consueti aggiornamenti sullo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach, confermando tramite i suoi social network che è ancora impegnato a «costruire il gioco».

Cosa significa nel concreto? Non è dato saperlo.

Il post mostra Kojima alla sua scrivania con il controller PS5 a tema Astro Bot, ma senza rivelare dettagli significativi sul gioco o eventuali kit di sviluppo per PS5 Pro che erano stati al centro di tante chiacchiere.

Considerando che il lancio del gioco è previsto per il 2025, è probabile che il lavoro attuale faccia parte della fase finale dello sviluppo.

L'ultimo aggiornamento rilevante risale a oltre sei mesi fa, quando Kojima ha dichiarato che tutte le riprese e le registrazioni erano state completate e che il progetto era entrato nella fase di «aggiustamento». Anche all'epoca non era chiaro cosa significasse questo termine. Per ora, il lavoro continua, ma i fan dovranno aspettare ulteriori dettagli su uno dei titoli più attesi per PS5.

Nel frattempo Hideo Kojima continua a lavorare ai suoi altri progetto con la prolifica Kojima Productions.

Physint è un progetto ancora più ambizioso ma, al momento, è stato rinviato per via degli scioperi SAG-AFTRA. Anche OD ha avuto lo stesso problema, e la speranza è che Kojima Productions possa recuperare presto il tempo perso per poterci dare questi videogiochi ben più che promettenti.