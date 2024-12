Physint di Hideo Kojima è già stato rinviato

Nella migliore delle tradizioni per i progetti tanto attesi anche Physint, l'ambizioso titolo di Kojima Productions, ha già subito un rinvio rispetto ai piani iniziali.

È lo stesso Hideo Kojima a rivelarlo sui suoi profili social spiegando anche le motivazioni che hanno portato il "nuovo Metal Gear" (l'originale lo trovate su Amazon) ad uscire in ritardo rispetto al previsto.

Phsyint è stato infatti influenzato dallo sciopero in corso del sindacato SAG-AFTRA, che ha coinvolto ovviamente anche alcune persone legate a Kojima Productions in modo indiretto e/o indiretto.

In un post pubblicato nella giornata di oggi, Kojima ha riflettuto sull'anno appena trascorso come facciamo un po' tutti in queste ore, ma anche rivelato che ha dovuto sospendere il casting per Physint proprio a causa dello sciopero degli attori.

Ecco un estratto del post di Hideo Kojima:

«Per OD, abbiamo sviluppato il gioco e abbiamo fatto la scansione degli attori e dell'ambiente. Nella seconda metà dell'anno, la scansione e le riprese sono state sospese a causa dello sciopero SAG. Anche il casting è stato sospeso per Physint a causa dello sciopero. Speriamo di riprendere l'anno prossimo.»

Sebbene non sappiamo quando Physint arriverà in qualche modo tra le nostre mani, e nemmeno su quali piattaforme, abbiamo già la conferma che Kojima Productions ha dovuto rivedere i propri piani iniziali di sviluppo e pubblicazione.

Lo sciopero del sindacato SAG-AFTRA è stato molto importante per le parti in causa (anche per il tema delle intelligenze artificiali) e, dopo aver coinvolto principalmente l'industria del cinema, nel tempo si è espanso anche ai professionisti del mercato videoludico.

Il titolo è molto atteso perché erede spirituale di una delle opere più iconiche della storia dei videogiochi, ma non è che non ci sia niente di Kojima Productions da giocare nel frattempo. Come Death Stranding 2 che, sebbene abbia saltato i The Game Awards 2024, è uno dei giochi più attesi del prossimo futuro.