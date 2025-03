Death Stranding 2: cosa si nasconde nel trailer?

Tra i videogiochi più attesi del 2025, Death Stranding 2: On the Beach continua a far parlare di sé attraverso una fitta rete di indizi e dettagli nascosti.

Il visionario game designer Hideo Kojima ha recentemente sollevato il velo su alcuni elementi del trailer rilasciato durante il panel speciale al SXSW 2025, invitando i fan a guardare oltre l'evidente.

I messaggi criptici disseminati nel filmato promozionale non sono stati ancora tutti scoperti, suggerendo una profondità narrativa e di gameplay che potrebbe superare il già complesso predecessore.

Sul suo profilo X, Kojima ha esplicitamente dichiarato che ci sono «numerosi indizi» nel trailer che meritano uno sguardo più attento.

«Se osservate con attenzione il sistema di gioco, troverete diversi dettagli rivelatori», ha scritto il director. «Ad esempio, le autostrade SSS: noterete che alcune aree hanno un tetto. Inoltre, le strutture brillano intensamente come i convenience store durante la notte.»

Questa menzione della notte ha immediatamente acceso i riflettori su una possibile novità rispetto al primo capitolo: l'implementazione di un ciclo giorno/notte completo, elemento assente nel Death Stranding originale (che trovate su Amazon).

Sebbene non sia ancora confermato ufficialmente, questo cambiamento potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco e le meccaniche di sopravvivenza.

Il trailer ha presentato anche nuovi personaggi, tra cui spicca Neil, interpretato dall'attore Luca Marinelli. Secondo quanto rivelato da Kojima, Neil avrà un ruolo simile a quello che Cliff (interpretato da Mads Mikkelsen) ha avuto nel primo capitolo.

Tra le rivelazioni più intriganti c'è il ritorno del personaggio di Higgs, ancora una volta interpretato da Troy Baker. Kojima ha sorprendentemente messo in guardia i giocatori riguardo a questo personaggio.

Sebbene al momento il titolo sia annunciato come esclusiva PlayStation 5, l'esperienza con il primo capitolo suggerisce che potrebbe eventualmente approdare anche su PC, ampliando la platea di giocatori che potranno esplorare questo universo post-apocalittico così peculiare.