Death Stranding 2, Higgs ci farà lanciare i pad: «Missione compiuta se lo faranno»

Il ritorno di Higgs nel prossimo capitolo di Death Stranding promette di superare ogni aspettativa di follia.

Durante il panel speciale di SXSW 2025 dedicato a Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima ha sorpreso i fan con un'insolita dichiarazione preventiva: si è scusato in anticipo per quanto sarà folle e sopra le righe il personaggio di Higgs in questo sequel (il primo lo trovate su Amazon).

Un'anticipazione che ha già acceso l'entusiasmo della community, pronta ad accogliere una versione ancora più estrema dell'antagonista interpretato da Troy Baker, che secondo il visionario director sarà "cento volte migliore" rispetto al primo capitolo.

La decisione di riportare in scena Higgs non è stata casuale. Kojima ha spiegato come la popolarità raggiunta dal personaggio nel primo Death Stranding lo abbia convinto a non eliminarlo definitivamente.

«Higgs era così popolare l'ultima volta che ho pensato: 'Non posso ucciderlo'», ha rivelato il director durante il panel.

«Quindi sta tornando, a quanto pare. Ma Higgs non è un normale villain. È un personaggio amato. Per questo ho pensato di elevarlo di due, tre gradini in questo capitolo.»

La risposta di Baker alla dichiarazione di Kojima sulle possibili reazioni dei giocatori – che potrebbero arrivare a lanciare il controller per l'assurdità delle situazioni – è stata emblematica: «Missione compiuta se lo faranno».

Una frase che conferma l'intenzione di portare il personaggio in territori ancora inesplorati di eccentricità narrativa, un marchio di fabbrica delle produzioni di Kojima-san.

Mentre i fan attendono con impazienza il ritorno in questo universo unico, le parole di Kojima sulle follie narrative che li attendono hanno certamente alzato le aspettative per quello che si preannuncia essere non solo un sequel, ma una radicale evoluzione dell'esperienza originale di Death Stranding.

