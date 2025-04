Dazi al 145% per Nintendo Switch 2, prezzo a rischio rincari

Torniamo a parlare di Nintendo Switch 2 e degli effetti che i dazi commerciali potrebbero avere sulla console, soprattutto per quanto riguarda la Cina e un pericolosissimo 145%.

Come riporta VGC, infatti, un documento interno redatto da uno dei principali fornitori di componenti di Nintendo e Apple ha sollevato un campanello d'allarme: le console di videogiochi potrebbero essere soggette a tariffe americane fino al 145%, un aumento che potrebbe avere ripercussioni devastanti sul mercato.

La questione è che a differenza di iPhone e alcuni tipi di computer, che sono stati esentati dalle tariffe imposte dall'amministrazione Trump, le console per videogiochi sono rimaste completamente esposte a questo intervento.

Il problema è legato alla produzione, ovviamente. La maggior parte delle unità di Nintendo Switch 2 viene assemblata in Cina, con solo una «proporzione relativamente piccola» realizzata in Vietnam, esponendo così l'azienda giapponese alle nuove politiche commerciali aggressive.

Il quadro si è parzialmente chiarito quando Donald Trump ha aumentato le tariffe sulla Cina fino al 125%, decidendo però di sospendere temporaneamente tutti gli altri aumenti tariffari per un periodo di 90 giorni, mantenendo una tariffa del 10% per tutti gli altri paesi interessati, Vietnam incluso.

Sappiamo già che l'azienda ha lavorato preventivamente per mitigare l'impatto di eventuali tariffe, trasportando negli Stati Uniti centinaia di migliaia di unità della nuova console negli ultimi mesi.

C'è da dire che la situazione del mercato nordamericano è ancora più complessa, perché i preordini sono bloccati negli USA e di recente anche in Canada, proprio perché Nintendo sta valutando attentamente gli effetti dei dazi prima di partite con la macchina delle prenotazioni e successive spedizioni.

A questo punto le comunicazioni sul prezzo finale di Nintendo Switch 2 negli USA sarà fondamentale, che di base poteva essere ancora più elevato del previsto.

In ogni caso, dazi e rincari o meno, c'è chi è già in fila nei negozi per ordinare la console. Le vendite potrebbero non essere un problema in generale.