Nintendo Switch 2 poteva costare molto di più

Il prezzo di Nintendo Switch 2 ha fatto discutere molto, e c'era il rischio che potesse costare molto di più del prezzo di listino che abbiamo visto finora.

Secondo le analisi di Hideki Yasuda di Tokyo Securities, riportate da Gamespot, il costo dei materiali per assemblare ciascuna console raggiungerebbe i $400 mentre il prezzo di vendita è stato fissato a $450.

Questo margine di appena $50 potrebbe trasformarsi in una perdita netta considerando i costi di distribuzione, marketing e altre spese operative.

Un cambio di rotta significativo per Nintendo, che ha sempre preferito vendere hardware in attivo tra cui anche l'attuale Switch, distinguendosi dai concorrenti Microsoft e Sony che tradizionalmente lanciano console in perdita per recuperare attraverso software e servizi.

Stando alle analisi, il nuovo chip di Switch 2 rappresenta uno dei componenti più costosi, stimato intorno ai $150 per unità, quasi il doppio rispetto agli $80 del chip montato sulla console originale.

Nonostante questa situazione potenzialmente svantaggiosa, Yasuda ritiene che Nintendo abbia le risorse finanziarie necessarie per assorbire eventuali perdite iniziali, grazie alla solidità del suo bilancio costruito in anni di gestione oculata.

Per questo motivo la Grande N ha deciso di non alzare ulteriormente il prezzo, cercando di arrivare alle vendite del lungo periodo in grado di ammortizzare le eventuali perdite dei primi mesi.

Tuttavia c'è anche la situazione geopolitica e commerciale che sta complicando ulteriormente i piani di Nintendo. Le fabbriche che producono Switch 2 sono dislocate tra Cina, Vietnam e Cambogia, paesi oggi al centro delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

La recente decisione del presidente Trump di abbassare i dazi su Vietnam e Cambogia al 10%, pur aumentandoli drasticamente al 125% per i prodotti cinesi, ha creato uno scenario complesso che Nintendo deve navigare con attenzione. Per questo stiamo in attesa di capire se ci sarà un aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 negli USA, che ora è in sospeso.

Questo non ha impedito ai bagarini di muoversi già con ferocia per Nintendo Switch 2, ma sono già stati bloccati sul nascere.