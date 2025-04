C'è già chi è in fila nei negozi per Nintendo Switch 2

I fan Nintendo sono in grado di compiere imprese davvero memorabili, e non mi riferisco solo al giustificare il fatto che Nintendo Switch 2 Home Tour sia stato pubblicato come titolo a pagamento per Nintendo Switch 2.

Tuttavia c'è sempre qualcosa di più interessante, come chi si sta già mettendo in fila per comprare la console nei Nintendo Store.

Lo youtuber Chickendog, creator appassionato della Grande N, ha deciso di mettersi in fila davanti al Nintendo Store di New York per ben 60 giorni.

Un’attesa lunga e folle che vuole superare un precedente già iconico: quello di CND, il creatore che nel 2017 si era guadagnato il titolo di primo acquirente ufficiale di Nintendo Switch dopo aver trascorso 30 giorni in fila davanti allo stesso negozio.

All’epoca, CND aveva raccontato la sua esperienza giorno per giorno tramite una serie di vlog che si rivelarono molto più coinvolgenti del previsto. Tra pioggia, freddo, momenti di noia e piccole celebrazioni quotidiane, si era creata una sorta di comunità intorno all’evento, fatta di fan, curiosi e passanti che condividevano l’attesa e il sogno di essere parte del lancio di una nuova era per Nintendo.

Ora, Chickendog ha deciso di raddoppiare la posta, spingendosi oltre sia in termini di tempo sia di ambizione, come potete vedere nel primo vlog che trovate qui sotto:

L'obiettivo del creator è trasformare l’attesa in uno show continuo, un esperimento sociale, un omaggio alla community e un modo sicuramente creativo per acquistare una Nintendo Switch 2 o almeno qualche accessorio.

C'è da dire che è un modo ottimo per celebrare l'hype intorno alla console, che sta facendo discutere molto per un motivo o per un altro. Forse non per i preordini, perchè Nintendo sembra stia lavorando per costruire un lancio senza intoppi.

E pensare che c'è chi sta addirittura già pensando a Nintendo Switch 3.