[SONDAGGIO] Days Gone merita un sequel?

Nel panorama delle avventure narrative di PlayStation, Days Gone sembra una piccola grande pecora nera. Il titolo sviluppato da Bend Studio, che ci ha messo in sella alla moto di Deacon St. John in mezzo a una tremenda apocalissi zombie, vive su un doppio binario: le community (compresa la nostra) sono piene di fan che lo amano, eppure Sony lo ritiene un fallimento.

Ricorderete quando il director disse che i giochi vanno supportati a prezzo pieno, affinché non si rivelino dei flop, e saprete di certo che dopo il lancio del titolo – avvenuto nel 2019 – Bend Studio ha iniziato a galleggiare: il team è stato riorganizzato, scomposto, riassegnato. Secondo Bloomberg stava lavorando a un live service misterioso, sul quale si è abbattuta la mannaia del post-Concord.

Insomma: qualsiasi cosa per Bend, purché non sia Days Gone 2, secondo quanto emerge sui piani di Sony.

Eppure, sembra che l'IP abbia ancora potenziale: se così non fosse, allo State of Play non avremmo assistito all'annuncio di Days Gone Remastered, che prova peraltro a monetizzare anche i giocatori su PC offrendogli le nuove modalità come DLC a pagamento.

Considerando che, come ha confermato anche l'ex veterano Shuhei Yoshida, Sony realizza queste rimasterizzazioni perché hanno un rapporto costo/beneficio vantaggioso (e quindi per finanziare poi futuri progetti inediti), è evidente che si aspetti di poter incassare cifre rilevanti da Days Gone, come ha tentato di farle dai ritorni ciclici di The Last of Us, da quello di Horizon Zero Dawn e di Until Dawn.

Così, ecco che il povero Days Gone vivacchia: amato e dimenticato insieme, monetizzabile e non futuribile contemporaneamente. Che questa rimasterizzazione possa essere un tentativo di tastare il terreno per un eventuale seguito? Per ora è difficile dirlo, ma vogliamo girare a voi il quesito: vorreste un Days Gone 2?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!