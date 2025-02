Days Gone Remastered ha una pessima notizia per i fan su PlayStation Plus

L'annuncio era nell'aria da diverso tempo, ma molti fan saranno stati comunque particolarmente sorpresi di assistere all'annuncio di Days Gone Remastered, una delle poche produzioni PlayStation Studios presenti allo State of Play.

Il lancio è anche previsto in tempi particolarmente brevi: il primo trailer ufficiale ha infatti confermato che potremo scoprire l'edizione definitiva della produzione di Bend Studio già a partire dal 25 aprile 2025.

Proprio come accaduto per altre edizioni rimasterizzate, come Horizon Zero Dawn o The Last of Us Part II, gli utenti che hanno già acquistato l'edizione base per PS4 potranno acquistare un upgrade dal costo di 10 euro per accedere automaticamente all'edizione rimasterizzata.

Tuttavia, ci sarà un'importante eccezione a questa regola: una piccola nota nascosta nell'annuncio del PlayStation Blog conferma che i fan che possiedono la versione gratuita di Days Gone rimarranno a bocca asciutta.

«L’upgrade non è disponibile per i giochi riscattati attraverso PlayStation Plus».

In altre parole, se avevate avuto modo di giocare Days Gone aggiungendolo alla vostra collezione tramite il servizio in abbonamento, dovrete sborsare i 49,99€ totali richiesti per accedere a Days Gone Remastered.

Una strategia che francamente mi lascia perplesso: trovo infatti molto difficile che chi ha potuto già giocare il titolo in via "gratuita" scelga di acquistare nuovamente il tutto a prezzo intero solo per poter accedere alle poche piccole migliorie previste per l'edizione rimasterizzata.

Difficile allo stesso tempo che tali utenti scelgano di dirigersi negli store online per recuperare edizioni digitali o fisiche (che trovate su Amazon) di un titolo che nel bene o nel male hanno già giocato: offrendo un upgrade anche leggermente più costoso di 10 euro sarebbe invece stato più facile incentivare il loro acquisto.

Ovviamente non possiamo fare altro che attendere l'uscita ufficiale di Days Gone Remastered per scoprire se la mossa di Sony porterà gli effetti sperati: vi terremo ovviamente aggiornati.

Se volete recuperare tutti gli annunci e i trailer dello State of Play, vi invitiamo a consultare il nostro recap dedicato.