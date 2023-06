Days Gone, Bend Studio stuzzica i fan in attesa di un sequel

Days Gone non è mai stato dimenticato dai fan, i quali non hanno mai smesso di sperare in un sequel che, purtroppo, non si farà mai.

Il gioco (lo trovate su Amazon) è stato accolto piuttosto bene, riuscendo a trovare i favori di un gran numero di appassionati.

Ciò non è però bastato a convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Se quindi Sony ha detto no a un Days Gone 2 (al netto delle petizioni), sembra però che Bend Studio continui a stuzzicare i fan con post abbastanza palesi.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Bend Studio ha recentemente pubblicato un'immagine su Twitter della cantante e attrice Rina Sawayama nei panni di un personaggio di Days Gone in sella a una moto.

Il tweet recita: «Caricata e pronta a percorrere la Broken Road, Rina Sawayama salta sulla moto Drifter per affrontare il pericoloso mondo di Days Gone nell'ultimo annuncio di PlayStation Playmakers».

Si può capire come i fan si siano subito detti piuttosto confusi dal post. Alcuni pensavano che fosse stato finalmente annunciato un sequel di Days Gone con un nuovo protagonista.

Altri hanno pensato che si trattasse di una foto di un adattamento cinematografico. La presenza della parola "annuncio" e dell'hashtag che celebra il terzo anniversario dello studio ha fatto sì che a prima vista sembrasse una cosa importante.

In realtà, l'immagine fa parte di una più ampia campagna di marketing di PlayStation che mette le celebrità che amano i videogiochi nel mondo di alcuni dei loro giochi preferiti.

Ad ogni modo è inutile piangersi troppo addosso, specie per il fatto che il gioco ha in ogni caso vissuto un nuovo momento d'oro.

Restando in tema, al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio: si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted.

Sembra che, nonostante tutto, sia in produzione un film dedicato a Days Gone e che sia già stato scelto l’attore principale per Deacon.