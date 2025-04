Le vendite di videogiochi e console sono sempre più in crisi

Il periodo non è esaltante per il mondo dei videogiochi, e l'ultima analisi di Newzoo mostra un ulteriore calo per quanto riguarda il mercato globale sia su PC che console.

Come riporta Games Industry, il mercato dei videogiochi per PC e console ha registrato una contrazione del 2% nel 2024, raggiungendo un valore complessivo di $80,2 miliardi, tuttavia c'è una nota positiva.

Newzoo azienda che si è occupata della compilazione dello studio, indica una ripresa significativa nei prossimi anni.

Entro il 2027, infatti, il valore complessivo del mercato dei videogiochi dovrebbe toccare quota $92,7 miliardi, con una tappa intermedia di $85,2 miliardi prevista già per il 2025.

Secondo il report, sarà il mercato console a trainare la rinascita del mondo dei videogiochi. Due eventi in particolare catalizzaranno questa ripresa: il lancio dell'attesissimo GTA 6 e l'arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2, che dovrebbero dare il proverbiale scossone.

Una tendenza totalmente opposta a quelle delle ultime analisi, laddove il mercato console sembrava destinato a scomparire addirittura in favore del gaming su PC.

I titoli premium, che rappresentano il 46% dei ricavi console con $19,9 miliardi, hanno registrato un calo significativo del 14% rispetto all'anno precedente. Di contro, i giochi free-to-play hanno mostrato una tendenza opposta, crescendo del 4,5% anno su anno e raggiungendo i $13,9 miliardi, pari al 32% del fatturato totale delle console. Nel 2024, il segmento console ha dominato il mercato con ricavi pari a $42,8 miliardi.

Particolarmente interessante è l'andamento dei servizi in abbonamento, come Xbox Game Pass e PlayStation Plus, che hanno visto un incremento del 14,1% rispetto al 2023, totalizzando $6,9 miliardi e rappresentando il 16% dei ricavi console.

Il settore PC ha contribuito al mercato globale con $37,3 miliardi, mostrando dinamiche diverse rispetto al segmento console. Su questa piattaforma, i giochi free-to-play rappresentano una percentuale nettamente maggiore dei ricavi totali, raggiungendo il 58% con $24 miliardi e un incremento dell'1,4% rispetto all'anno precedente. I titoli premium su PC hanno invece generato $10,7 miliardi, pari al 28% dei ricavi della piattaforma, registrando un calo del 2,6% anno su anno.

Il 2024 si è confermato quindi un anno difficile per i videogiochi, particolarmente in Europa, e non ci resta che attendere un eventuale sconvolgimento in futuro.