Marvel's Spider-Man 2, l'ultima patch nasconde un indizio per l'arrivo di Daredevil

Insomniac sa sempre come attirare l'attenzione dei fan dei supereroi: in Marvel's Spider-Man 2 era stato nascosto un piccolo easter egg che non è passato affatto inosservato dalla community.

Come vi avevamo riportato nella nostra notizia dedicata, alcuni giocatori avevano scoperto che c'è un edificio a Hell's Kitchen con la celebre targa "Nelson and Murdock", lo studio dove Matt Murdock, alias Daredevil, esercita la sua professione di avvocato.

Tuttavia, l'easter egg in questione mostrava anche quella che sembrava essere una notifica di sfratto, anticipando che l'uomo senza paura poteva essere in seri guai finanziari.

Fortunatamente, in seguito all'ultimo aggiornamento, le cose sembrerebbero essersi rimesse presto per il verso giusto: come segnalato da Game Rant, adesso la notifica di sfratto è sparita ed è possibile rivedere la targa del suo studio legale in tutto il suo splendore.

Il direttore creativo di Insomniac, Bryan Intihar, ha poi commentato scherzosamente il ritrovamento sottolineando che, evidentemente, Nelson e Murdock hanno finalmente pagato l'affitto.

Ma come mai è stata implementata solo adesso questa piccola modifica? La prima ipotesi è che quella notifica che compariva sopra la targa fosse semplicemente un piccolo errore rimasto in sede di sviluppo, con Insomniac che si sarebbe dimenticata di toglierlo prima del lancio.

La seconda ipotesi, molto più suggestiva, è che si tratti di un nuovo easter egg per anticipare il possibile esordio di Daredevil in Marvel's Spider-Man 2, magari in un DLC, o in un capitolo futuro ambientato nello stesso universo videoludico.

Ovviamente è difficile saperlo con certezza, ma questo update a sorpresa non può fare altro che stuzzicare l'immaginazione degli appassionati: non ci resta che tenere d'occhio la situazione e incrociare le dita.

Restando in tema, se siete fan di Matt Murdock, potrebbe interessarvi una recente scoperta: proprio nelle scorse ore sono emerse online alcune clip video di un gioco cancellato di Daredevil.