Marvel's Spider-Man 2 potrebbe aver anticipato l'arrivo di Daredevil

I fan di Marvel's Spider-Man 2 si sono accorti che nel gioco è presente un Easter Egg dedicato a Matt Murdock, alias Daredevil.

Il gioco (che trovate su Amazon) è infatti pieno zeppo di riferimenti appartenenti all'universo Marvel.

Tra questi, ovviamente, spicca anche la presenza Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Ora, come riportato anche da GameRant, sembra che il celebre Diavolo Custode di Hell's Kitchen possa fare parte dello Spider-Verse di Insomniac.

Sia nel gioco originale di Insomniac dedicato a Spider-Man che nello spin-off dedicato a Miles Morales, si può trovare un Easter Egg di Daredevil.

Troviamo infatti un edificio a Hell's Kitchen con una targa sulla facciata che recita "Nelson e Murdock", un riferimento al piccolo studio legale di Matt.

C'era anche un volantino rosa di buon auspicio sulla porta vicina, con la parola "AVVISO" leggibile, che i fan credevano fosse relativo a uno sfratto. In Marvel's Spider-Man 2, il presunto avviso di sfratto era ancora presente, ma i nomi di Nelson e Murdock sono stati rimossi dal cartello.

IGN US ha recentemente colto l'occasione per chiedere al direttore creativo di Insomniac Bryan Intihar dell'Easter Egg nell'ultimo podcast di Beyond.

Alla domanda sulla targa di Nelson e Murdock, nella speranza di chiarire se fosse intenzionale o un errore, Intihar ha risposto: «È una bella domanda. Restiamo sintonizzati. Comunque si tratta di una bella scoperta».

In altre parole, Intihar ha lasciato intendere che la loro domanda potrebbe trovare risposta in futuro.

Chissà se Daredevil tornerà in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente sempre Intihar ha parlato brevemente di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il Diavolo Custode potrebbe palesarsi anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom o magari anche nello standalone dedicato a Wolverine ambientato nello stesso universo.