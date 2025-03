Dal 24 marzo inizia un evento per i fan di Bloodborne

Il tempo passa, ma la fiamma che arde nel cuore della community di Bloodborne non si spegne.

Il celebre titolo di FromSoftware, uscito nel 2015 (e che trovate su Amazon), si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario, e come da tradizione, i fan stanno per dare il via all’evento annuale Return to Yharnam.

Sebbene Sony non abbia ancora dato alcun segnale su un possibile remaster o sequel, i giocatori non si sono mai fermati nel tenere viva l’eredità del capolavoro gotico.

Return to Yharnam 2025 avrà luogo dal 24 marzo al 7 aprile, offrendo l’occasione perfetta per chiunque voglia tornare a cacciare nel mondo inquietante di Yharnam.

Di che si tratta? Come spiegato su X, ogni anno la community di Bloodborne organizza questa iniziativa per invogliare i giocatori a creare nuovi personaggi e partecipare a sessioni di co-op per aiutare i neofiti ad affrontare le insidie del gioco.

L’obiettivo? Rivivere il fascino unico del titolo e ricordare a FromSoftware e Sony quanto amore ci sia ancora per questa perla del genere.

L’evento, che si svolgerà su PS4, sarà accessibile anche ai giocatori su PS5 grazie alla retrocompatibilità.

Per chi volesse unirsi, sarà possibile partecipare anche attraverso le community dedicate su Discord e Reddit, dove si prevedono discussioni e condivisioni tra veterani e nuovi arrivati.

E il futuro? Nonostante i rumor e le continue richieste, Sony non ha ancora annunciato alcun remaster o remake di Bloodborne.

Considerando il successo ottenuto con le riedizioni di The Last of Us Part II e Horizon Zero Dawn, i fan sperano ancora in una sorpresa. Nel frattempo, il progetto non ufficiale di modding su PC continua a fare progressi, dimostrando quanto il desiderio di rivedere Bloodborne in una veste aggiornata sia più forte che mai.

Vero anche che FromSoftware ha chiesto ai fan, in un recente sondaggio legato a Elden Ring, se vorrebbero un giorno un sequel di Bloodborne.