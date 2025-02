Bloodborne 2, voi lo vorreste? Ve lo chiede FromSoftware

C’è ancora speranza per un Bloodborne 2? Forse sì, almeno a giudicare dall’ultimo sondaggio inviato da FromSoftware ai giocatori che hanno partecipato al network test di Elden Ring: Shadow of the Erdtree Nightreign.

Tra le varie domande presenti, una in particolare ha mandato in subbuglio i fan: «Giochereste a un sequel di Bloodborne se venisse sviluppato?»

La notizia è stata diffusa inizialmente su X dall’utente "Nightreign Countdown", ma in breve tempo numerosi altri giocatori hanno confermato di aver ricevuto lo stesso sondaggio, come riportato anche da The Gamer.

Tuttavia, prima di lasciarsi andare all’entusiasmo, è importante sottolineare che FromSoftware ha posto la stessa domanda per tutti i suoi giochi passati, compreso Dark Souls 2 (che trovate su Amazon).

Insomma, non si tratta di un indizio concreto su un eventuale seguito, ma piuttosto di un'indagine generale sulle preferenze del pubblico.

Più che un vero e proprio seguito, ciò che la community di Bloodborne chiede da anni è un aggiornamento del gioco originale.

L’assenza di una patch per i 60 fps su PS5 è un nervo scoperto per tantissimi fan, così come il desiderio di un remaster o addirittura di un remake.

Con il decimo anniversario di Bloodborne alle porte, questo sondaggio potrebbe essere l’ultima occasione per far sentire la propria voce, anche se - diciamocelo - questa è l’ennesima scintilla di speranza che rischia di spegnersi come tutte le altre.

Da anni, i fan di Bloodborne inseguono rumor, leak improbabili e sondaggi come questo, ma senza mai ottenere nulla di concreto.

FromSoftware continua a ignorare il gioco, e Sony – che ne detiene i diritti – non sembra minimamente interessata a riportarlo in auge (visto che anche al recente State of Play vi è stato solo silenzio).

Eppure, se davvero nel 2025 ci sarà un evento per il decennale del titolo (magari coinciderà con quello vociferato in queste ore), mai come ora sarebbe il momento giusto per tirare fuori dal cassetto almeno una remaster. Se non ora, quando?