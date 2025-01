Il remaster di Bloodborne su PC (dei fan) è sempre più bello

Bloodborne Remaster Project, ossia il progetto fan-made che mira a migliorare l'esperienza del celebre titolo di FromSoftware, ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

La versione 0.84 introduce significative migliorie visive per la versione emulata del gioco su PC, portando ancora più dettagli e profondità al mondo gotico di Bloodborne (che trovate su Amazon).

Questa nuova versione, sviluppata da Fromsoftserve e scaricabile da Nexus Mods, apporta varie novità (via Wccftech).

Più punti luce in aree come Central Yharnam, Cathedral Ward, Old Yharnam e Cainhurst, miglioramento della qualità di tutti i punti luce in tutte le mappe e modifiche ad alcune mappe di riflettanza per un'illuminazione più realistica.

Un video dettagliato che trovate poco sopra mostra i miglioramenti in azione, evidenziando quanto queste modifiche abbiano affinato l'atmosfera unica del gioco.

La rapida evoluzione di questo progetto è resa possibile dai progressi nell'emulazione PlayStation 4, in particolare grazie all'emulatore ShadPS4.

Questo ha permesso non solo di portare Bloodborne su PC, ma anche altri titoli esclusivi per PS4.

Mentre i fan continuano a lavorare instancabilmente su un remaster non ufficiale, Sony sembra restia a pubblicare una versione ufficiale o un sequel.

L'ex veterano di PlayStation, Shuhei Yoshida, ha recentemente dichiarato che il creatore Hidetaka Miyazaki ama profondamente il gioco, ma è attualmente troppo impegnato per svilupparne un remaster o un sequel (del resto, Miyazaki non consentirebbe che qualcun altro se ne occupi).

Nonostante tutto, Bloodborne Remaster Project rappresenta l'amore e la dedizione della community verso uno dei capolavori di FromSoftware.

Con ogni aggiornamento, i fan riescono a mantenere viva l'eredità di Bloodborne, dimostrando che, anche senza un supporto ufficiale, questa pietra miliare del gaming continua a brillare.

Questo, nonostante di recente un tweet di PlayStation Germania ha riportato il nome di Bloodborne alla ribalta, con una frase che non ha lasciato troppo spazio all'immaginazione (ma che al momento si è rivelato l'ennesimo fumo negli occhi).