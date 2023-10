Cyberpunk 2077, una feature continua a essere "fastidiosa" anche dopo la patch 2.0

La patch 2.0 e il lancio in contemporanea dell'espansione Phantom Liberty hanno sicuramente riacceso l'interesse nei confronti di Cyberpunk 2077 da parte di molti fan, grazie a un rework tale da diventare in alcuni aspetti quasi un gioco totalmente nuovo.

CD Projekt ha investito molto per rimettere a lucido il suo ultimo gioco di ruolo open world (lo trovate ) dopo un lancio indubbiamente problematico, in particolar modo su PS4 e Xbox One, riuscendo a far cambiare idea anche ai suoi più acerrimi detrattori.

Un titolo che, rispetto ai precedenti lavori di CD Projekt, ha scelto di utilizzare una prospettiva in prima persona: una scelta che ha permesso di vendere meglio il titolo sui social, come ammesso dagli stessi sviluppatori, ma che non è detto venga confermata nel suo sequel.

Ciò ha comunque aiutato il giocatore a sentirsi più coinvolto nei panni di V, eccetto per una feature molto importante: come riportato da Dexerto, tantissimi fan continuano a segnalare problemi con la guida in prima persona, a causa di una scarsa visibilità che rende difficile immergersi nelle strade di Night City.

Le automobili di Night City presentano infatti design accattivanti, ma decisamente poco pratici quando si tratta di guidarle "per davvero", anche a causa di una telecamera che poteva probabilmente essere implementata meglio.

A confermare questa situazione, vi alleghiamo una divertente clip condivisa dall'utente Reddit Yorttam, che probabilmente spiega più di mille parole come mai la guida in prima persona sia ancora così problematica per diversi utenti:

Fortunatamente, le motociclette non sembrano presentare lo stesso problema di visibilità, lasciando dunque agli amanti della prima persona un'alternativa importante per navigare pienamente le strade di Night City.

E se proprio doveste avere difficoltà, fortunatamente potete sempre impostare la terza persona: ci verrebbe da dire che probabilmente non è un caso se questa è l'unica feature di Cyberpunk 2077 a consentirci di non vedere il mondo con gli occhi di V, ma con un'altra prospettiva.

Vedremo se con qualche patch futura potranno essere implementate ulteriori piccole migliorie: nel frattempo, se non avete ancora recuperato l'eccellente titolo di CD Projekt, vi segnaliamo che potrebbe essere in arrivo l'annuncio della Ultimate Edition.