Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su PS5 ha un disco in meno, ma c'è un motivo

Dopo una piccola serie di indiscrezioni è arrivata la conferma dell'esistenza di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, che comprende tutti i contenuti finora pubblicati da CD Projekt Red per il suo discusso titolo.

Dopo la prima versione fisica di Cyberpunk 2077, che trovate su Amazon, ora il blockbuster dello studio polacco avrà ufficialmente una seconda versione fisica più completa e, appunto, definitiva.

Advertisement

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è diventato ufficiale da oggi, con un annuncio lampo di CD Projekt Red.

La Ultimate Edition arriverà infatti il 5 dicembre in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Questa, come logico, includerà la storia originale di Cyberpunk 2077 e la nuova avventura dell’espansione Phantom Liberty, in un unico pacchetto.

Tuttavia i fan si sono accorti di una differenza rispetto alle versioni per console: quella PS5 ha un disco in meno.

Mentre Cyberpunk 2077 Ultimate Edition avrà ben 3 dischi, diventando di fatto il primo gioco dell'attuale generazione per Xbox su 3 Blu-Ray (a cui seguirà l'edizione fisica di Baldur's Gate 3 quando uscirà), la versione PS5 ne avrà solamente due.

Il motivo è tecnico, come ha spiegato Marcin Momot, Global Community Director di CD Projekt Red, rispondendo ad una curiosità di un utente che aveva notato la dicitura "digital download" per quanto riguarda l'inserimento di Phantom Liberty nel pacchetto.

Prima che i fan PS5 si inalberino, insomma, sappiate che le politiche aziendali di Sony non consentono di inserire DLC su disco senza creare un nuovo SKU (Stock Keeping Unit) per il prodotto, il che richiede tempo e lavoro extra per gli sviluppatori nel ripresentare il gioco per l'approvazione.

Quindi, per far uscire entrambe le edizioni contemporaneamente, CD Projekt Red ha deciso di offrire il DLC come downlad digitale al posto di un ulteriore disco per PS5 (che non è presente neanche nella versione PC).

Ma, a prescindere dalla versione, la Ultimate Edition è un buon modo per ingannare l'attesa mentre CD Projekt Red sta lavorando ai suoi futuri progetti.