Cyberpunk 2077 si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Una nuova patch di Cyberpunk 2077 è ora disponibile, introducendo nel gioco il supporto a NVIDIA DLSS 4 che, con il suo modello Transformer, apporta significativi miglioramenti alla qualità dell'immagine rispetto a DLSS 3.8.

Del resto, il gioco (che trovate su Amazon) sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza: dopo 4 anni dal lancio, le recensioni recenti di Steam sono finalmente "Estremamente positive", un traguardo che ha entusiasmato CD Projekt.

Senza contare che anche lo scorso dicembre, Cyberpunk 2077 ha ricevuto un altro update davvero sostanzioso.

La patch 2.21, pubblicata oggi (via Wccftech), introduce, tra le altre cose, nuove funzionalità per la Modalità Foto, correzioni per la personalizzazione dei colori dei veicoli, impostazioni del randomizzatore nella Creazione del personaggio e una serie di altre correzioni generali.

Ma non solo: l'aggiunta più importante, infatti, è l'introduzione del supporto di NVIDIA DLSS 4.

Questi include il supporto per la Multi Frame Generation per le prossime schede grafiche della serie RTX 50.

In seguito alla patch, è possibile scegliere tra il vecchio modello CNN e il modello Transformer per DLSS Super Resolution, DLAA e Ray Reconstruction su tutte le schede grafiche RTX.

Per chi non lo sapesse, il nuovo modello NVIDIA DLSS 4 Transformer apporta significativi miglioramenti alla qualità dell'immagine, come evidenziato in un nuovo video di confronto realizzato da "MxBenchmarkPC" e che trovate poco sopra.

Nel gioco di CD Projekt, il nuovo modello comporta un piccolo costo in termini di prestazioni, ma la qualità dell'immagine ne trae un grande vantaggio.

Difatti, l'effetto ghosting è notevolmente ridotto e l'immagine appare più nitida. Insomma, niente male per davvero, aspettando altre patch che sicuramente arriveranno anche nel corso del 2025.

