Idris Elba vorrebbe un film di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves: «Rendiamolo realtà»

CD Projekt sta puntando fortemente sull'espansione di Cyberpunk 2077 come IP multimediale, espandendola oltre il videogioco con diversi progetti interessanti.

Dopo la premiata serie Cyberpunk Edgerunners, è già stata confermata una nuova collaborazione animata con Netflix, ma anche la lavorazione di un misterioso progetto live-action che, tuttavia, è ancora particolarmente distante.

Ad oggi non sappiamo se si tratti di una nuova serie TV oppure addirittura di un film, né se sia un adattamento della campagna videoludica o un progetto esterno ma comunque ambientato nello stesso universo.

L'ipotesi di un film ispirato agli eventi del videogioco ha però acceso l'interesse di Idris Elba, la star che nell'espansione Phantom Liberty ha interpretato l'agente Solomon Reed (trovate la Ultimate Edition su Amazon).

In un'intervista rilasciata a ScreenRant per promuovere il lancio di Sonic 3 Il Film, l'attore ha ammesso di essere molto interessato a riportare in vita il suo personaggio anche sul grande schermo, meglio ancora se accompagnato dal Johnny Silverhand di Keanu Reeves:

«Credo se c'è un film in grado di fare un adattamento live-action, quello sarebbe [Cyberpunk 2077]: penso che il suo e il mio personaggio insieme farebbero dire "Wow". Quindi, rendiamolo realtà»

Una storia che vedrebbe insieme Solomon Reed e Johnny Silverhand potrebbe essere un prequel originale molto interessante, a meno che non si scelga di adattare la campagna narrata in Phantom Liberty.

Una decisione, quest'ultima, che dovrebbe inevitabilmente addentrarsi nello spinoso territorio con scelte e finali canonici, motivo per il quale CD Projekt potrebbe preferire narrare storie uniche.

Per il momento si tratta soltanto di un desiderio dello stesso Idris Elba — e, con buona probabilità, di una larga parte della community — ma dovremo avere ancora pazienza e scoprire quale sarà il progetto live-action di Cyberpunk 2077, prima di capire se questo sogno potrà diventare realtà.

Restando in tema con nuovi progetti per espandere l'universo narrativo, cogliamo l'occasione per segnalarvi l'annuncio di un manga prequel per Cyberpunk Edgerunners.