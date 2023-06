Cyberpunk 2077, sembra sia «diventato figo» odiare il gioco

Phantom Liberty, la prima e unica espansione di Cyberpunk 2077, chiuderà il ciclo di un gioco che ha avuto un lancio a dir poco problematico.

Il titolo originale (che trovate su Amazon) è stato infatti vittima di un day-one fallimentare, diventato in breve tempo un caso gigantesco nell'industria dei videogiochi.

E se Phantom Liberty, il quale sarà disponibile dal prossimo settembre, non dovrebbe avere problemi di performance, così non è stato relativamente al gioco base, odiato dai più.

Ora, come riportato anche da TheGamer, il vicepresidente delle pubbliche relazioni e della comunicazione di CDPR ritiene che l'astio nei confronti del gioco sia diventato di tendenza.

«Credo che Cyberpunk al lancio fosse molto meglio di come è stato accolto, e anche le prime recensioni erano positive», ha dichiarato Michał Platkow-Gilewski a GamesIndustry.biz.

E ancora: «Poi è diventata una cosa figa il fatto che non piacesse. Siamo passati da mito a zero molto velocemente. Quello è stato il momento più difficile. Non sapevamo cosa stesse succedendo. Sapevamo che il gioco è fantastico, che possiamo migliorarlo, che dobbiamo prenderci del tempo per farlo e che dobbiamo ricostruire alcune cose. Ci è voluto molto tempo, ma non credo che ci siamo mai lasciati andare. Ci siamo sempre detti: facciamolo».

A prescindere dall'opinione che si ha di Cyberpunk 2077, il suo lancio è stato obiettivamente un disastro. Specie i giocatori che hanno messo mano a una versione last-gen, si sono imbattuti in una serie di bug che rompevano il gioco e lo rendevano di fatto ingiocabile.

Vero anche che nei mesi la situazione si è stabilizzata, ma ignorare ciò che è accaduto al day-one è altrettanto ingiusto.

Considerando quindi quanto sia stato complicato portare Cyberpunk 2077 su console di vecchia generazione (coi problemi al day-one che tutti noi conosciamo), Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

Parlando dell'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.