Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, tutti i segreti di Dogtown svelati da CDPR

Cyberpunk 2077 tornerà ad essere il centro delle attenzioni con Phantom Liberty, il primo DLC del titolo CD Projekt Red che arriverà quest'anno.

L'avventura fantascientifica del team polacco, che potete sempre recuperare su Amazon, avrà una nuova occasione per far parlare bene di sé.

CD Projekt Red cerca infatti il riscatto con Phantom Liberty, visti i tanti problemi e polemiche che il lancio di Cyberpunk 2077 si è portato dietro.

E il regalo gratis che il DLC farà ai giocatori sarà un altro ottimo assist per riabilitare la propria immagine, non c'è dubbio.

Tra le tante novità, sicuramente le principali, che Phantom Liberty darà ai giocatori c'è una nuova area di Night City da vivere, la misteriosa e brutale Dogtown che CD Projekt Red ha spiegato di recente in un approfondimento.

Paweł Burza e Igor Sarzyński, responsabile della comunicazione e narrative director di CD Projekt Red, hanno pubblicato un video approfondimento sul quartiere.

Il sovrano di Dogtown è Kurt Hansen, in parte tiranno, in parte protettore ma prima di tutto un uomo d'affari, che ha anche scelto il peculiare nome del quartiere.

A mantenere l'ordine ci pensa Barghest, la sua unità/banda militare, composta da soldati Militech della sua ex-squadra. Dopo l'ultima guerra corporativa, hanno deciso di non tornare e sono rimasti nella zona a svolgere la loro missione.

Dogtown viene descritta come un'area di contrasti, con anarchia e autorità presenti in egual misura. Il quartiere doveva essere un quartiere paradisiaco, ma lo sviluppo fu interrotto dalla guerra. Le zone controllate dai Barghest sono sicure, ma altri luoghi sono troppo pericolosi e nessuno vi si avventura. Al punto che neanche il Trauma Team si avventura in questa zona.

Indovinate con chi dovrà avere a che fare V nell'espansione? Esatto.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty verrà lanciato il 26 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Un contenuto che si prospetta moilto più importante del previsto anche perché sbloccherà un nuovo finale.

E siamo curiosi anche di vedere come sarà Idris Elba nel gioco, visto che a quanto pare è stato scritto proprio con l'attore in mente.