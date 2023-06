Cyberpunk 2077, CD Projekt cerca il riscatto con Phantom Liberty

Il lancio di Cyberpunk 2077 è ormai entrato di diritto nella storia — al punto da guadagnarsi perfino un posto nel "museo del fallimento" — su come non lanciare un tripla-A atteso al day-one: CD Projekt si è rimboccata duramente le maniche negli ultimi anni, non solo proponendo tante patch ma lavorando anche all'imminente espansione Phantom Liberty, uno dei progetti più ambiziosi dello studio.

Tuttavia, ancora oggi è difficile non poter parlare dell'opera ambientata a Night City (lo trovate su Amazon) senza citare quei difficili giorni iniziali: una situazione di cui è consapevole anche lo stesso team di sviluppo, che vuole mettersi definitivamente quel day-one alle spalle e farsi perdonare dai fan.

In un'intervista rilasciata al giornalista Jason Schreier su Bloomberg, il director dell'espansione Gabe Amatangelo ha proprio voluto sottolineare che da parte dei piani alti è emersa tutta la voglia di dare un taglio al passato e di cambiare, per cercare il riscatto definitivo e ammettendo di essere rimasto «colpito» dalla loro umiltà.

Amatangelo sottolinea infatti che CD Projekt ha mantenuto fede alla promessa di non sottoporre più i suoi sviluppatori alla fastidiosa pratica del "crunch", lasciando loro tutto il tempo necessario per sviluppare al meglio Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Inoltre, lo studio ha anche concesso al game director e a tutto il suo team carta bianca per «farlo nel modo giusto», includendo non solo una maggiore quantità di tempo ma anche eventuali maggiori risorse necessarie.

Insomma, questa volta il lancio dovrà avvenire nel modo corretto, senza problemi che possano renderlo ingiocabile o versioni poco ottimizzate: CD Projekt ha anche dimostrato molta fiducia nei confronti di Gabe Amatangelo, che dopo aver terminato i lavori inizierà subito a dirigere il sequel di Cyberpunk 2077.

L'espansione si è rivelata così ambiziosa da aver perfino rivoluzionato le principali feature di gameplay, anche per la campagna principale.

Potrebbe rappresentare dunque una ghiotta occasione per spingere molti fan a ricominciare l'avventura dall'inizio: del resto, è già stata confermata anche l'introduzione di un nuovo finale dedicato.