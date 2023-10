I fan di Cyberpunk 2077 concordano su quale sia la romance migliore del gioco

L'uscita di Phantom Liberty, disponibile su PC, PS5 o Xbox Series X|S dal 26 settembre scorso (accompagnato dall'update 2.0 per il gioco base), ha riportato i giocatori a prendere in mano Cyberpunk 2077.

Nel corso dei mesi il gioco di CD Projekt ha infatti vissuto una vera e propria seconda giovinezza, dopo un lancio abbastanza fallimentare.

CD Projekt RED ha in ogni caso lavorato - finalmente - bene per Phantom Liberty, di cui vi abbiamo proposto la nostra recensione.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan si sono dati appuntamento su Reddit per scegliere la romance migliore del gioco e - con sorpresa di nessuno - a trionfare è stata la relazione con Panam.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come in molti giochi di ruolo, anche Cyberpunk 2077 offre ai giocatori l'opportunità di avere una storia d'amore con un gruppo selezionato di personaggi.

Il titolo di CDPR ci dà il tempo di innamorarsi di alcuni dei PNG che si incontrano lungo il cammino. Sia che scegliate Judy o il poliziotto River per intraprendere una relazione, sia che abbiate voglia di un'avventura con Rogue o Meredith, c'è qualcuno che li supera tutti, ed è proprio Panam Palmer.

Incontrerete Panam nel secondo atto della storia e, dopo aver completato la serie di missioni, avrete la possibilità di passare al livello successivo. Tuttavia, se giocate nei panni di un V di sesso maschile, siete sfortunati perché non sarà il tipo di Panam.

Giocando infatti come V di sesso femminile, Panam vi conquisterà sicuramente (o viceversa, chiaramente).

«Sono assolutamente infatuato dell'aspetto di Panam e riesco a immedesimarmi molto nella sua personalità e nei suoi ideali», ha dichiarato un utente su Reddit.

E ancora: «Non vedo l'ora di concludere il gioco, in modo da poter raggiungere il finale in cui lasciamo Night City insieme agli Aldecaldos. Allo stesso tempo, temo anche l'epilogo, perché significherebbe non avere più Panam e i suoi testi. Se avrò tempo, potrei anche rigiocare l'intera storia, solo per rivivere di nuovo la storia d'amore con Panam.».

A quanto pare, questo giocatore non è l'unico a confessare il proprio amore per Panam, dato che i commenti sono stati subito pieni di altri fan che hanno condiviso il sentimento per il personaggio. «Onestamente sono un po' giù dopo aver finito la missione di Panam», si legge in una risposta.

Lasciando un attimo da parte le romance, Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto una mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Ma non solo: il nuovo finale di Cyberpunk 2077 rimette finalmente i toni di Night City nelle giuste sfumature, grazie a Phantom Liberty. Leggi il nostro speciale dedicato.