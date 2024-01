Cyberpunk 2077 patch 2.11 disponibile: ecco cosa cambia

CD Projekt RED non ha smesso di prestare attenzione a Cyberpunk 2077, visto che oggi, 31 gennaio, è arrivato un altro update di una certa rilevanza.

Ora, mentre i lavori su Cyberpunk 2 proseguono (tanto che CDPR ha parlato recentemente di come vuole impostare il sequel), è tempo di parlare di un nuovo aggiornamento per il titolo originale.

Come riportato anche da Wccftech, CD Projekt RED ha rilasciato la patch 2.11 di Cyberpunk 2077 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come già anticipato, questo nuovo aggiornamento corregge le animazioni delle finisher e altri problemi segnalati, tra cui la correzione di un bug con Mr. Hands nella missione "High Ho Silver Lining".

«È stato risolto un problema per cui non era possibile parlare con Mr. Hands nel club Heavy Hearts perché non era interattivo o non si riproduceva per i giocatori che avevano riscontrato questo problema nella versione 2.1», si legge nelle note di rilascio ufficiali della patch 2.11 di Cyberpunk 2077.

Dalle note complete si evince che si tratta di un aggiornamento piuttosto esteso per la correzione di bug, che risolve problemi di vario tipo, tra cui quelli all'interfaccia utente, problemi visivi, bug specifici di Phantom Liberty, bug delle missioni e altro ancora.

Inoltre, l'update contiene modifiche specifiche per la versione PC, tra cui un'impostazione per l'utilizzo ibrido della CPU, che può essere impostata su "auto" o su "Prioritize P-Cores", che dà priorità ai core per le prestazioni.

Infine, l'aggiornamento contiene una correzione che dovrebbe migliorare le prestazioni, soprattutto sulle GPU AMD RX Vega.

Vi consigliamo di consultare le note di rilascio complete di questo nuovo aggiornamento qui.

